video suggerito

Napoli, 15enne sequestrato a San Giorgio a Cremano e rilasciato: preso rapitore, ha 24 anni Fermato uno dei presunti rapitori del ragazzino di 15 anni sequestrato per alcune ore questa mattina e ritrovato dalla Polizia. Si tratta di un 24enne. Rapimento a scopo estorsivo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

521 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Fermato dalla polizia uno dei presunti rapitori che questa mattina hanno sequestrato un ragazzino di 15 anni di San Giorgio a Cremano, comune della provincia di Napoli, figlio di un imprenditore. Il giovane studente, vittima del rapimento a scopo estorsivo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato sequestrato questa mattina, 8 aprile 2025, poco prima delle ore 7,00, mentre andava a scuola. Il ragazzino stava per entrare nella sua auto 50, quando sarebbe stato raggiunto da un furgone dal quale sarebbero uscite alcune persone che lo avrebbero incappucciato e portato via. Fatti ancora in corso di accertamento. Alla scena avrebbero assistito anche alcune persone che si trovavano in strada. Non si hanno ancora certezze sull'entità del riscatto che i rapitori avrebbero voluto chiedere, anche se nelle scorse ore è circolata la cifra di 1,5 milioni di euro.

La Polizia ha fermato uno dei rapitori: ha 24 anni

L'episodio ha scioccato tutta la comunità. Immediatamente sono partite le ricerche, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, diretta da Giovanni Leuci. Un'indagine lampo che si è avvalsa anche del contributo dei carabinieri. I poliziotti sono riusciti a rintracciare il ragazzino, ritrovato subito dopo il rilascio. La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica – DDA di Napoli, nei confronti di un soggetto di 24 anni indagato per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla modalità mafiosa.

I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, come detto, nel territorio di San Giorgio a Cremano. La vittima è un minorenne, figlio di un imprenditore del luogo. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile di Napoli, che si sono avvalse del supporto tecnico del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del contributo del Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri di Torre Annunziata, hanno consentito in poche ore di soccorrere il minore rapito nelle fasi immediatamente successive al suo rilascio e di bloccare uno dei presunti rapitori poi sottoposto al provvedimento di fermo. Il provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare, disposta in sede di indagini preliminari e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.