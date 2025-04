video suggerito

Ragazzino di 15 anni sequestrato a San Giorgio a Cremano. È stato rilasciato e sta bene Un 15enne è stato sequestrato questa mattina a San Giorgio a Cremano (Napoli); è stato rilasciato successivamente, sta bene. Indagini in corso. I genitori, tramite il legale, ringraziano la Polizia.

A cura di Nico Falco

Un ragazzino di 15 anni è stato sequestrato questa mattina a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli: lo avrebbero incappucciato e spinto in un furgone. A quanto apprende Fanpage.it il giovanissimo è stato rilasciato nel primo pomeriggio e sta bene. Si sarebbe trattato di un rapimento a scopo estorsivo, quindi per chiedere un riscatto al padre, imprenditore; le indagini sono affidate alla Direzione Investigativa Antimafia e alla Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Il ragazzino rilasciato, sta bene

Al momento, vista la delicatezza della questione e l'attività ancora in corso, le forze dell'ordine non rilasciano ulteriori informazioni, in attesa di chiarire i contorni di quello che appare come un sequestro lampo. Nessun dettaglio nemmeno sulle fasi del ritrovamento; la Procura di Napoli ha poi confermato che il 15enne "sta bene ed è in sicurezza". La famiglia del ragazzino è assistita dall'avvocato Michele Rullo. "I genitori sono felicissimi di avere potuto risolvere la questione velocemente – dice il legale a Fanpage.it – e rivolgono un forte ringraziamento alle forze dell'ordine, in particolare alla Polizia e ai Carabinieri".

Gli appelli sui social dopo il rapimento

In mattinata erano apparsi diversi post sui social nei quali si lanciava un appello a chiunque avesse notizie e si diceva che il 15enne era stato rapito intorno alle 8 di oggi, 8 aprile, mentre andava a scuola; lo avrebbero incappucciato e forzato a salire in un furgone e il mezzo sarebbe schizzato via subito dopo. La scena sarebbe stata notata da un commerciante della zona che avrebbe quindi allertato le forze dell'ordine. Sempre sui social diversi utenti avevano poi parlato di una questione di tipo familiare, versione che è stata nettamente smentita dall'avvocato Rullo.