Minacce ai genitori, per anni li costringe a dargli i soldi della pensione per comprare alcol: 38enne arrestato Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a San Marco Evangelista, nella provincia di Caserta, per maltrattamenti nei confronti dei genitori.

A cura di Valerio Papadia

Per anni ha costretto i genitori, minacciandoli, anche di morte, a consegnargli i soldi della pensione al fine di soddisfare il suo bisogno di alcol; un uomo di 38 anni, al culmine dell'ennesimo episodio di violenza contro i genitori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti nei confronti della mamma e del papà. Nei giorni scorsi, infatti, i poliziotti del commissariato di Maddaloni sono intervenuti nell'abitazione in cui il 38enne vive con i genitori, una coppia di coniugi 70enni, a San Marco Evangelista, nella provincia di Caserta, dove era stata segnalata una lite.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che il 38enne – risultato essere abituale assuntore di sostanze alcoliche – stava minacciando di morte la mamma e il papà; le minacce nei confronti dei genitori non si sono fermate nemmeno alla presenza degli agenti. I successivi approfondimenti esperiti dai poliziotti hanno permesso di accertare che l'uomo, da diversi anni, obbligava la mamma e il papà a consegnargli il denaro della pensione per comprare alcol.

Il 38enne è stato pertanto bloccato dagli agenti e, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida dell'arresto.