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Soldi e sesso per non diffondere i video dell’ex compagna in Rete: arrestato un 50enne

L’uomo la costringeva a rapporti sessuali ed a consegnargli denaro dietro la minaccia, in caso di rifiuto, di diffondere i propri video porno in Rete.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
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Costringeva la propria ex compagna a rapporti sessuali oppure a dargli dei soldi, dietro minaccia di diffondere in Rete i video dei loro rapporti. Per la donna, la fine dell'incubo è arrivata oggi, quando l'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Nocera Superiore per i reati di atti persecutori, estorsione, violenza sessuale aggravata in danno di donna maggiorenne e detenzione illecita di video sessualmente espliciti, vale a dire il cosiddetto "revenge porn", fenomeno tristemente in aumento negli ultimi anni soprattutto da parte degli uomini nei confronti delle donne, quasi sempre ex compagne "colpevoli" solo di aver interrotto la loro relazione.

Anche in questo caso, tutto sarebbe partito proprio da questo: terminata la loro relazione, durate dal 2023 fino al maggio di quest'anno, l'uomo avrebbe iniziato a perseguitarla in ogni modo. Minacce di morte, molestie, perfino rapporti sessuali senza consenso: il tutto dietro il ricatto di pubblicare il materiale video dei loro momenti intimi, costringendola anche a pagargli soldi per "riconsegnare" questo materiale. Alla fine, dopo le indagini dei carabinieri, per lui oggi è scattata la custodia cautelare in carcere, su richiesta dalla Procura, accusato di atti persecutori, estorsione, violenza sessuale aggravata in danno di donna maggiorenne e detenzione illecita di video sessualmente espliciti. Le pene per lui, in caso di condanna, potranno essere particolarmente "salate". Per la donna, invece, fine dell'incubo: fondamentale la denuncia ai carabinieri che hanno immediatamente fatto partire indagini e accertamenti, arrivando all'arresto dell'uomo nella mattinata di oggi.

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