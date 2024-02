Sanremo 2024, maxischermo in piazza per BigMama a San Michele di Serino Maxischermo in piazza a San Michele di Serino (Avellino) per BigMama, la cantante avellinese in gara a Sanremo che ha conquistato il pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto in Irpinia per sostenere BigMama, Marianna Mammone, al Festival di Sanremo 2024 in corso. A San Michele di Serino, suo paese d'origine e dove la cantante torna frequentemente da Milano, sarà allestito un maxischermo per portare tutti in piazza a sostenere la "scalata" della cantante irpina al podio del Festival della canzone italiana.

"Ci vediamo domani sera alle ore 20:30 presso l’oratorio parrocchiale di San Michele di Serino", spiega il vicesindaco Antonio Delle Grazie, "per tifare tutti insieme per la nostra star sanmichelese Marianna Mammone BigMama. Durante la serata", ha spiegato ancora Delle Grazie, "per vivere un momento conviviale ed aggregante per tutta la comunità, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una pizzata di gruppo, anzi una BIG pizza per tutti i presenti. Forza BigMama, siamo tutti con te".

Dopo le prime tre serate, una delle quali da "presentatrice" dei Ricchi e Poveri, alla serata duetti BigMama porterà sul palco dell'Ariston "Lady Marmalade" assieme alla cantautrice napoletana La Niña, alla star del programma "Amici" Sissi e alla cantante italo-brasiliana Gaia. La versione del successo del trio statunitense Labelle è quella riproposta nel 2001 da Christina Aguilera, Mýa, Pink e Lil' Kim.

Ma gli occhi sono tutti per la finalissima: per BigMama il televoto ha riguardato solo la seconda serata. Stasera e domani, per la finalissima, sarà invece decisivo. E così San Michele di Serino scende in piazza, letteralmente, per sostenerla. E sognare così la "prima" di una cantante irpina sul gradino più alto del podio. Anche se tutti in città sono già fieri di lei per aver portato "il sogno di tutte le ragazze avellinesi che amano cantare" davanti alla platea nazionale ed internazionale.