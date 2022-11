Sanremo 2023, Gianni Morandi e Amadeus a Napoli per lo spot del Festival: “Bellissima anche senza sole” Le riprese del nuovo spot del Festival di Sanremo 2023 sul Lungomare di via Partenope. Amadeus: “Sempre bello tornare a NapolI”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto dalla pagina Facebook di Gianni Morandi

Gianni Morandi e Amadeus a Napoli per girare lo spot del Festival di Sanremo 2023. Le riprese ieri mattina sul Lungomare di via Partenope, a pochi passi da Castel dell'Ovo. Nonostante il brutto tempo, il grande cantautore italiano ha voluto esaltare la città: "Napoli è bellissima anche senza sole", ha scritto in un post sul suo profilo Facebook. Gianni è molto legato a Napoli, come ha spiegato più volte. Era già stato in visita in città quest'estate, in compagnia della moglie Anna Dan, che lo ha accompagnato anche ieri. La coppia si è concessa una bella passeggiata sul Lungomare di via Partenope, con tanto di selfie sul ponte del Castel dell'Ovo, a Borgo Marinari.

Anche Amadeus non ha risparmiato gli elogi per il capoluogo partenopeo. Il conduttore siciliano, tra i più amati dagli italiani, , alla direzione del Festival di Sanremo anche per l'edizione 2023, ha pubblicato una foto su Instagram da uno degli hotel del Lungomare, commentando: “Sempre bello tornare a Napoli”. Anche per Amadeus è molto forte il legame con la Campania, visto che la moglie, Giovanna Civitillo, è originaria proprio di Vico Equense, in penisola Sorrentina.

Foto pagina Instagram giovanna_e_amadeus

La visita a Napoli dei due artisti ha scatenato le reazioni entusiastiche dei napoletani. "Ciao Gianni – scrive Andrea, commentando il post di Morandi con la moglie Anna – siete due belle persone, sempre sorridenti, e questa gita a Napoli, che è una città accogliente, riempirà di gioia. Voi e tutti quei napoletani che avranno la fortuna di incontrarvi". "Siete una coppia stupenda – commenta Maria Grazia – buon pomeriggio con un grandissimo abbraccio e godetevi le meraviglie di Napoli".

Foto dalla pagina Facebook di Gianni Morandi

Gianni Morandi era già stato a Napoli con la moglie Anna lo scorso agosto, quando era stato anche ospite della pizzeria da Gino Sorbillo in via dei Tribunali, nel cuore dei decumani al centro storico. Il grande cantante di Monghidoro era giunto in città in vista della sua partecipazione come ospite al Jova Beach Party 2022 di Jovanotti, in programma sulla Spiaggia Lido Fiore di Castel Volturno, in provincia di Caserta.