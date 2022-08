Gianni Morandi in pizzeria a Napoli da Gino Sorbillo: “Qui tutti grandi maestri” Il grande cantautore di Monghidoro in visita alla pizzeria di Gino Sorbillo in via dei Tribunali con la moglie Anna Dan. Sorbillo: “Grazie Gianni, ti amiamo”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto dalla pagina Facebook di Gino Sorbillo

Gianni Morandi a Napoli in pizzeria da Gino Sorbillo in via dei Tribunali, nel cuore dei decumani al centro storico. Il grande cantante di Monghidoro è giunto in città con la moglie Anna Dan, in vista della sua partecipazione come ospite al Jova Beach Party 2022 di Jovanotti, in programma sulla Spiaggia Lido Fiore di Castel Volturno, in provincia di Caserta, oggi e domani. Grande sorpresa a Napoli tra i turisti e gli abitanti quando hanno visto il grande Gianni nazionale in giro per la città. E non poteva mancare l'appuntamento nella pizzeria di Sorbillo, uno dei simboli del capoluogo partenopeo, ormai famoso nel mondo.

Gianni Morandi da Sorbillo: "Qui tutti maestri della pizza"

Gino ha voluto omaggiare la visita di Gianni con una speciale pizza dedicata, dove il nome del cantautore è stato scritto sulla margherita con la mozzarella. "Live qui da noi nel centro storico di Napoli – ha scritto poi Gino Sorbillo in un post su Facebook – in Via Tribunali Gianni Morandi che tanto tanto amiamo". Il cantautore non ha perso tempo ed ha postato anche lui una foto sul suo profilo Facebook, questa volta in compagnia della moglie Anna Dan e di tutto lo staff della pizzeria Gino Sorbillo ai Tribunali: "25 agosto.Napoli.Sono tutti maestri della pizza…", la didascalia che accompagna la foto. E Gino a sua volta ha ricambiato con un secondo post, nel quale ribadisce: "Grazie Gianni Morandi ti amiamo immensamente perché sei unico". Un doppio regalo per Gino Sorbillo, considerando che ieri, 25 agosto, era anche il giorno del suo compleanno, festeggiato dal maestro pizzaiolo anche in diversi post su Facebook.