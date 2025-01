video suggerito

Salerno, trovato morto Ovidio Spiridon: era scomparso due giorni fa dall’ospedale di Eboli L’uomo, del quale si erano perse le tracce mercoledì, è morto questa mattina a Salerno, dopo essere stato trovato agonizzante per strada: ancora sconosciute le cause del decesso. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arriva un tragico epilogo nella vicenda relativa a Ovidio Spiridon, del quale non si avevano più notizie da due giorni: l'uomo è morto nella mattinata di oggi, venerdì 24 gennaio, a Salerno. Spiridon, di origini rumene residente a Serre, in provincia, è stato trovato questa mattina mentre era agonizzante per strada in zona San Leonardo a Salerno: a notarlo è stato il dipendente di una stazione di servizio, che ha allertato forze dell'ordine e soccorritori. Ovidio Spiridon è stato così trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove è però deceduto poco dopo. Saranno ora gli accertamenti delle forze dell'ordine a ricostruire gli ultimi movimenti dell'uomo e chiarire le precise cause della morte, che al momento non sono ancora note.

Dell'uomo si erano perse le tracce in ospedale

Di Ovidio Spiridon, come detto, non si avevano più notizie da due giorni. L'uomo, mercoledì 22 gennaio, si era allontanato dall'ospedale di Eboli, dove era stato portato, da quanto si apprende, dopo essere stato fermato per strada in stato confusionale dalla Polizia Municipale. Ovidio Spiridon, però, nella serata di mercoledì, si era allontanato dal nosocomio della Piana del Sele: la famiglia, nelle scorse ore, aveva diramato sui social numerosi appelli, fornendo notizie utili al suo riconoscimento; purtroppo, oggi, è arrivato il triste epilogo.