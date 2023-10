Roberto Saviano a Fanpage.it spiega chi sono Tony Colombo e Tina Rispoli e perché sono stati arrestati In esclusiva a Fanpage.it Roberto Saviano ripercorre la vicenda di Tony Colombo e Tina Rispoli, dopo l’arresto dei due coniugi avvenuto ieri, martedì 17 ottobre: sono accusati di aver intrattenuto affari con il clan Di Lauro.

A cura di Valerio Papadia

Sono passate poco più di 24 ore da quando Tony Colombo e Tina Rispoli sono stati arrestati dai carabinieri del Ros, coordinati dalla Dda di Napoli: secondo gli inquirenti, il cantante neomelodico e sua moglie avrebbero intrattenuto affari con il clan Di Lauro. In esclusiva per Fanpage.it Roberto Saviano ripercorre la vicenda che ha portato all'arresto di Tony e Tina, le cui connessioni con la criminalità organizzata erano già state messe in luce dall'inchiesta Camorra Entertainment che Fanpage.it ha condotto nel 2019.

"La famiglia Marino è una delle famiglie più potenti del crimine organizzato napoletano. La famiglia Rispoli è una famiglia molto potente. L'arresto di Tina e di Tony rientra certamente nel rapporto di loro con la famiglia Di Lauro, di cui i Rispoli sono sempre stati esponenti. Ma perché il matrimonio di Tina Rispoli e Tony Colombo assurge a matrimonio simbolico?" si chiede lo scrittore.

La vicenda, come sottolinea Saviano, comincia con il primo matrimonio di Tina Rispoli: l'attuale moglie di Tony Colombo era infatti sposata con Gaetano Marino:

È il fratello di Gennaro Marino McKay e figlio di Crescenzo Marino, anche lui chiamato Mckay, che sono stati protagonisti della scissione, cioè della guerra di Lauro e "Spagnoli", appunto gli scissionisti, un gruppo operativo che sino ad allora era stata l'anima vincente del clan che decide di rivoltarsi.

Non solo la famiglia che Tina Rispoli ha acquisito con il matrimonio, ma anche quella di sangue, ovvero i suoi fratelli, giocano un ruolo importante in questa vicenda: i Rispoli, fedelissimi dei Di Lauro, durante la cosiddetta faida di Scampia passano agli scissionisti, in particolare al gruppo della Vanella Grassi.

I Rispoli, quando passano con gli scissionisti probabilmente hanno un piano. I fratelli di Tina Rispoli hanno un piano quello di riportare gli scissionisti in seno e Di Lauro. Perché? Perché la vittoria degli scissionisti è stata di fatto una vittoria di Pirro. È vero che hanno vinto, ma questa guerra ha portato alla distruzione delle piazze, gli omicidi e gli arresti dei maggiori affiliati. E così sarà. I Vanella Grassi si girano, ci sono questa espressione incredibilmente evocativa. Cioè coloro che erano scissionisti, anzi il braccio armato degli scissionisti si sono girati, sono tornati con i Di Lauro.

E poi arriva il 23 agosto del 2012: Gaetano Marino viene ammazzato per strada sul lungomare di Terracina, nel Basso Lazio. Secondo Roberto Saviano "la sua esecuzione porta alla pacificazione sul territorio".

Infine il 2019 e il matrimonio tra Tina Rispoli e Tony Colombo, in pompa magna tra le strade del centro di Napoli con una grande celebrazione in piazza del Plebiscito. Le nozze in che contesto si inseriscono? Spiega Saviano: "Il matrimonio interrompe la fase cupa delle famiglie per iniziare la fase leggera e quindi i social network e quindi le canzoni, i concerti".

Le cose non cambiano, secondo lo scrittore: "Ma qualcosa resta invariato. Gli affari. Se l'inchiesta sarà confermata dai giudici, dimostrerà che ancora una volta, per quanto le trasformazioni possono esserci apparenti, il cuore pulsante di certa parte di mondo continua a essere il crimine continua a essere gli affari criminali".