Arrestati Tony Colombo e Tina Rispoli: “Affari col clan Di Lauro di Secondigliano” Arrestati il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli: secondo gli inquirenti avrebbero fatto affari con il clan camorristico Di Lauro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli sono stati arrestati questa mattina e portati in carcere nell'ambito di una vasta operazione anticamorra avvenuta questa mattina a Napoli: 27 le persone coinvolte nell'operazione dei carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Napoli, tutte gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta aggravata agevolata, associazione a delinquere aggravata dall’aver agevolato un clan mafioso e dal carattere della transnazionalità finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. Sequestrati anche beni mobili e immobili per circa 8 milioni di euro.

Secondo gli inquirenti, Tony Colombo e Tina Rispoli avrebbero fatto affari con il clan Di Lauro, in particolare finanziando l'allestimento di una fabbrica di sigarette, successivamente sequestrata dalle forze dell'ordine, dove veniva importato tabacco grezzo dall'estero, per confezionare poi pacchetti di sigarette da rivendere nel territorio nazionale italiano e per esportarli all'estero.

Ma non solo: avrebbero partecipato anche alla creazione di un brand d'abbigliamento registrato con marchio "Corleone", oltre che nella realizzazione di una bevanda energetica denominata "9 mm", ovvero 9 millimetri. Due brand, spiegano le forze dell'ordine "evocativi e quasi ammiccanti al mondo della criminalità organizzata".

Le indagini, inoltre, avrebbero fatto emergere una "svolta" imprenditoriale del clan Di Lauro, che attraverso società fittizie intestate a terzi (ed ora sequestrate a loro volta), gestiva anche una nota palestra, una sala scommesse e alcuni supermercati, oltre al settore del contrabbando di sigarette. Attività che si basava anche sull'importazione di tabacchi dall'Europa Orientale (in particolare Bulgaria ed Ucraina), per poi rivenderli sul territorio italiano.

L'inchiesta "Camorra Entertainment" di Fanpage.it

Nel 2019, Fanpage.it aveva realizzato l'inchiesta giornalistica a puntate "Camorra Entertainment", durata 10 mesi di lavoro e che aveva accesso i fari sul business di serenate e feste di piazza, ricostruendo il quadro di relazioni, amicizie, alleanze del cantante siciliano Tony Colombo e della moglie Tina Rispoli, vedova del boss Marino, ucciso su una spiaggia di Terracina. Già nel dicembre 2021 era stato inoltre arrestato il fratello di Tina Rispoli, Enzo (detto ‘o Boxer) per violazione del regime di sorveglianza speciale: per la Direzione Distrettuale Antimafia si tratterebbe, assieme all'altro fratello Vincenzo, di persone vicinissime al clan Di Lauro.