Tony Colombo e Tina Rispoli, condanna a 9 anni di carcere: la richiesta dell'accusa al processo al neomelodico e alla moglie

A cura di Redazione Napoli

Nove anni di carcere per Tony Colombo, il cantante neomelodico siciliano, re delle serenate nuziali e nove anni di carcere per la moglie, Tina Rispoli, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa col clan Di Lauro di Secondigliano. È quanto ha chiesto oggi l'accusa rappresentata dal pm Lucio Giugliano, nella giornata d'apertura del rito abbreviato scaturito dall'inchiesta anticamorra che ha portato in carcere la popolare coppia.

Chiesti 20 anni per Vincenzo Di Lauro, "Enzuccio" (per gli inquirenti F2) figlio di Ciruzzo ‘o milionario, il capoclan dell'area Nord da anni recluso in regime di carcere duro. In totale sono 20 gli elementi per i quali, a vario titolo, l'accusa ha chiesto una condanna. Due decenni di carcere chiesti anche per Raffaele Rispoli, fratello di Tina, a sua volta vedova del boss Gaetano Marino, ammazzato nel 2012 a Terracina.

Tony Colombo e Tina Rispoli furono arrestati martedì 17 ottobre 2023 a Napoli nell'ambito di una vasta operazione anticamorra. L'ipotesi d'accusa è che i due siano stati attivi soci in affari di Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan di Secondigliano e Scampia Paolo, quello cui è ispirato il ruolo di don Pietro Savastano nella serie tv "Gomorra". Ora si attende la prossima udienza: stavolta nell'aula bunker del carcere di Poggioreale, sarà il turno delle arringhe difensive. E poi l'ultima parola al Gup (Giudice per l'udienza preliminare) per la sentenza.