Roberto Fico (M5S): “Sono contrario all’uso delle basi Usa in Italia, l’attacco all’Iran è illegale”

"Sono contrario all'utilizzo delle basi. Sono estremamente convinto che l'attacco all'Iran, nonostante siamo contrari al Regime degli ayatollah, sia un attacco illegale, fuori dal diritto internazionale". Non ha dubbi il presidente della Regione Campania, Roberto, Fico, esponente nazionale del M5S. L'ex presidente della Camera parla a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti della Campania, presso la sede dell'Università Federico II di via Partenope a Napoli, e non nasconde le perplessità sul possibile utilizzo delle basi americane su suolo italiano – in Campania ce ne sono tre – nell'ambito delle operazioni della guerra in Iran.

Le basi americane e Nato in Campania

In Campania ci sono diverse basi americane e della Nato. Tra le maggiori la base Nato di Giugliano in Campania, Allied Joint Force Command (JFC)-Naples OTAN, uno dei due comandi strategici operativi del Comando Operazioni Alleate in Europa, la base della marina americana Nsa di Capodichino e la base dell'aviazione americana di Gricignano d'Aversa, dove ci sono anche i radar, con Carney Park.

Fico: "Preoccupatissimo per il Board of piece"

Il governatore Fico ha anche aggiungo: "Siamo preoccupatissimi anche per il Board of Peace che Trump lancia, che sembra più in comitato di affari che scavalca l'Onu e noi vogliamo che l'Onu sia rafforzato e che sia rafforzata anche la voce dell'Unione Europea – ha sottolineato – oggi siamo in un periodo grave e buio perché superare o scavalcare ogni giorno, come è ormai da tempo, come ha fatto Israele con la Palestina, il diritto internazionale, non rende il mondo sicuro".