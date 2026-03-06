Iran, la guerra in diretta: Israele annuncia una “nuova fase” del conflitto con Teheran. Trump: “Invasione di terra è perdita di tempo”

Gli aggiornamenti dall'Iran dopo l'attacco di USA e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 6 marzo 2026, in tempo reale. L'esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi aerei "su larga scala" su Teheran, affermando di aver preso di mira le infrastrutture del regime, in quella che ha descritto come una nuova fase del conflitto.
Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito una "perdita di tempo" l'invio di forze americane di terra, rispondendo ad alcune dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano. Secondo l'Unicef, quasi 200 bambini sono stati uccisi in Medio Oriente da quando, nel fine settimana, è iniziata l'escalation militare statunitense e israeliana contro l'Iran.
Gas: il prezzo al Ttf apre in ribasso a 49,02 euro/MWh
Il prezzo del gas al Ttf apre in ribasso a 49,020 euro/MWh (-3,37%). Nei giorni scorsi il gas ha raggiunto il livello più alto dal 2023 a causa della guerra in Iran che si è allargata ad altri Paesi del Medio Oriente accrescendo i timori per gli approvvigionamenti di Gnl all'Europa.
Tv di Stato iraniana: "Proseguono le riunioni per la scelta della nuova Guida suprema"
La televisione statale iraniana ha riportato che un Consiglio di leader del Paese si è riunito per discutere di come tenere una riunione dell’Assemblea degli Esperti, che selezionerà il nuovo leader supremo della nazione.
Il consiglio dei leader comprende il presidente Masoud Pezeshkian, il capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni Ejehi e il religioso Ayatollah Ali Reza Arafi. Il comunicato non ha fornito una tempistica per la selezione del leader supremo, né informazioni sul fatto che l’Assemblea degli Esperti si riunirà di persona o da remoto per la votazione.
Gli edifici associati all’Assemblea degli Esperti, un organo clericale di 88 membri, sono stati attaccati durante la campagna di bombardamenti aerei israelo-statunitense.
Atterrato a Londra il primo volo di rimpatrio di cittadini britannici
È atterrato durante la notte all'aeroporto di Londra Stansted il primo volo, noleggiato dal governo del Regno Unito, per riportare in patria alcuni cittadini britannici che erano rimasti bloccati in Medio Oriente dopo il lancio dell'operazione israelo-americana contro l'Iran.
Il volo è partito giovedì sera dalla capitale dell'Oman, Muscat, con quasi 24 ore di ritardo a causa di problemi tecnici, ed è atterrato a Londra alle 00.53 di venerdì. In Medio Oriente restano ancora bloccati migliaia di cittadini britannici.
Il premier britannico Sir Keir Starmer ha affermato nelle scorse ore che i rimpatri "non avverranno dall'oggi al domani", ma assicurando che il governo organizzerà ulteriori voli charter nei prossimi giorni.
Media: "Cina è in trattative con Teheran per il transito del greggio a Hormuz"
La Cina è in trattative con l'Iran per consentire alle navi adibite al trasporto di petrolio greggio e di gas naturale liquefatto del Qatar di attraversare in sicurezza lo Stretto di Hormuz. Lo hanno riferito a Reuters tre fonti diplomatiche.
Secondo alcune fonti, la Cina, che intrattiene relazioni amichevoli con l'Iran e dipende fortemente dalle forniture mediorientali, è scontenta della decisione della Repubblica islamica di paralizzare le spedizioni attraverso lo Stretto e sta facendo pressione su Teheran affinché consenta un passaggio sicuro per le navi.
Pechino ricava circa il 45% del suo petrolio dallo Stretto. I dati di tracciamento delle navi hanno mostrato che una nave chiamata Iron Maiden ha attraversato lo Stretto durante la notte dopo aver cambiato la sua segnalazione in "China-owner", aggiunge Reuters.
Colpiti centri potere a Teheran, anche il compound di Khamenei
Gli intensi attacchi aerei e la campagna di bombardamenti su Teheran di questa mattina presto hanno preso di mira anche il complesso della guida suprema, l'ayatollah Khamenei ucciso sabato scorso, un'area vicina ad altre sedi del potere, tra cui il palazzo presidenziale e il Consiglio di sicurezza nazionale. Lo riporta il New York Times citando la tv di Stato iraniana.
In Bahrein un hotel e due edifici residenziali colpiti in raid aereo iraniano
Un attacco aereo ha colpito questa mattina un hotel e alcuni edifici residenziali in Bahrein. Lo ha annunciato il ministero degli Interni del Paese.
"L'aggressore iraniano ha colpito un albergo e due edifici residenziali a Manama. Nessuna perdita di vite", ha indicato la fonte in un messaggio sui social network, precisando che un incendio è stato domato in uno degli edifici. In precedenza, la stessa fonte aveva riferito di due hotel e un edificio residenziale colpiti.
Il Bahrein aveva comunicato ieri che un attacco iraniano aveva provocato un incendio nella principale raffineria di petrolio statale del Paese, incendio in seguito domato.
Reuters: "Inchiesta su attacco alla scuola femminile in Iran, Usa sarebbero i responsabili"
Gli inquirenti militari americani reputano probabile che le forze statunitensi siano responsabili di un attacco contro una scuola femminile iraniana che ha ucciso decine di bambini, ma non hanno ancora raggiunto una conclusione definitiva e non hanno completato le indagini. Lo hanno dichiarato due funzionari americani all'agenzia di stampa Reuters.
Reuters non è stata in grado di ottenere ulteriori dettagli sull'inchiesta, comprese le prove che hanno portato a questa valutazione preliminare, il tipo di munizioni utilizzate, i responsabili o le ragioni per cui gli Stati Uniti avrebbero potuto colpire la scuola.
Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha ammesso due giorni fa che l'esercito statunitense stava indagando sull'incidente. I funzionari, che hanno parlato sotto anonimato visto che discutevano questioni militari sensibili, non hanno escluso la possibilità che emergano nuove prove che scagionino gli Stati Uniti e indichino un'altra parte responsabile dell'incidente.
Reuters non ha potuto determinare quanto dureranno le indagini né quali prove gli inquirenti americani stessero cercando prima che la valutazione potesse essere completata.
Usa: "Colpita e in fiamme nave porta-droni di Teheran"
L’esercito statunitense ha dichiarato di aver colpito una porta-droni iraniana, provocando un incendio. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso un filmato in bianco e nero della nave in fiamme. L’esercito iraniano non ha immediatamente riconosciuto l’attacco.
La porta-droni, IRIS Shahid Bagheri, è una nave portacontainer riconvertita con una pista lunga 180 metri per il decollo dei droni. Secondo quanto riportato al momento della sua inaugurazione nel 2025, il vascello può percorrere fino a 22.000 miglia nautiche senza bisogno di rifornimenti nei porti.
L’ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale statunitense, ha descritto la porta-droni come "all’incirca della dimensione di una portaerei della Seconda Guerra Mondiale".
Hezbollah: "Israele evacui entro 5 chilometri da confine Libano"
Hezbollah "dà avviso di evacuazione agli israeliani" vicino al confine libanese. "Avvertimento ai residenti degli insediamenti settentrionali: siete tenuti a evacuare tutti gli insediamenti situati entro 5 chilometri dalla linea di confine", ha annunciato Hezbollah secondo l'emittente statale iraniana Press TV.
"L'aggressione del vostro esercito contro la sovranità e i civili libanesi, la distruzione delle infrastrutture civili e la campagna di sfollamento che sta portando avanti non rimarranno senza risposta. Dirigetevi a sud", ha aggiunto Hezbollah.
Trump: "Leadership in Iran va smantellata e ripuliremo tutto, ho nuovi nomi in mente"
Il presidente Usa, Donald Trump, ha detto che vuole vedere completamente smantellata la struttura della leadership iraniana e che ha in mente alcuni nomi per la guida del Paese. In una intervista telefonica alla Nbc ha affermato: "Vogliamo entrare e ripulire tutto. Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in un periodo di 10 anni. Vogliamo che abbiano un buon leader".
"Abbiamo persone che penso farebbero un buon lavoro", ha poi aggiunto rifiutandosi però di fare nomi. Trump ha anche detto che sta prendendo misure per assicurarsi che le persone sulla sua lista riescano a sopravvivere alla guerra.
"Li stiamo tenendo d'occhio, sì", ha detto. Alla domanda su chi guiderà l'Iran in futuro, Trump ha risposto: "Non lo so, ma a un certo punto mi chiameranno per chiedermi chi vorrei", aggiungendo di essere "solo un po' sarcastico quando lo dico".
Idf: "26 attacchi su Beirut nella notte, colpiti siti di Hezbollah"
Israele ha effettuato 26 attacchi aerei su Beirut nella notte, riferiscono le forze di difesa israeliane. Le IDF affermano di aver condotto "un'ondata su larga scala" di 26 attacchi nella zona di Dahieh, in Libano, durante la notte, prendendo di mira le infrastrutture di Hezbollah.
"Tra gli obiettivi c'erano il centro di comando di un consiglio esecutivo e una struttura in cui erano immagazzinati i droni utilizzati per gli attacchi contro Israele". Ieri le IDF avevano emesso ordini di evacuazione forzata per l'intera popolazione della periferia sud di Beirut, che ospita 500mila persone, scatenando il panico.
Ministero della Difesa saudita: "A Riad intercettati e distrutti 3 droni iraniani"
L'Arabia Saudita ha dichiarato di aver distrutto tre droni a est di Riad venerdì, mentre l'Iran prosegue con gli attacchi nel Golfo. "Tre droni sono stati intercettati e distrutti a est della regione di Riad", ha scritto il Ministero della Difesa saudita su X, citando un portavoce.
Nuovi attacchi aerei israeliani sul Libano nella notte
Nuovi attacchi aerei di Israele sul Libano nella notte."Aerei nemici hanno lanciato attacchi notturni sulle città di Srifa, Aita al-Shaab, Touline, Sawana e Majdal Selm", ha dichiarato l'Agenzia Nazionale di Notizie del Libano (Nna), elencando località nel sud del Paese, come riporta Al Jazeera.Un altro attacco israeliano ha preso di mira la città libanese orientale di Douris. La Nna non ha fornito dettagli sulle vittime o sull'entità della distruzione.
Media: "Decine di Pasdaran in fuga dal Libano"
Diverse decine di ufficiali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane sarebbero fuggiti da Beirut nelle ultime 48 ore temendo di essere presi di mira. Lo scrive Axios citando funzionari israeliani. Gli ufficiali iraniani – viene spiegato – erano per lo più membri della forza d'élite Quds, che lavoravano come consiglieri militari di Hezbollah e avevano una notevole influenza sulle operazioni del gruppo.
Media Usa: "La guerra costa oltre 890 milioni di dollari al giorno"
Secondo un'analisi del Center for Strategic and International Studies pubblicata giovedì e riportata dalla Cnn, si stima che le prime 100 ore della campagna militare statunitense contro l'Iran siano costate 3,7 miliardi di dollari, ovvero più di 890 milioni di dollari al giorno.
Meno di 200 milioni di dollari di questa stima totale sono costi operativi già inclusi nel bilancio del Pentagono. A loro volta, i restanti 3,54 miliardi di dollari del costo stimato "richiederanno probabilmente ulteriori finanziamenti da parte del Dipartimento della attraverso uno stanziamento supplementare o un altro disegno di legge", hanno affermato gli analisti.
Traffico navale nello stretto di Hormuz è quasi azzerato: "Due transiti commerciali in 24 ore"
Il traffico navale nello stretto di Hormuz si è quasi completamente interrotto per effetto della guerra in Medioriente. L'esame dei segnali di navigazione in acqua "indica che il traffico si è ridotto a livelli di una cifra, con solo due transiti commerciali confermati osservati nelle ultime 24 ore", afferma il Joint Marine Information Center, secondo cui le traversate hanno riguardato solo navi cargo e non petroliere. L'organizzazione, riferisce Bloomberg, parla di "pausa temporanea quasi completa del traffico commerciale di routine".
Israele annuncia una 'nuova fase' del conflitto contro l'Iran
Israele ha annunciato una "nuova fase" del conflitto con l'Iran. "Dopo aver completato con successo la fase di attacco a sorpresa, durante la quale abbiamo stabilito la superiorità aerea e neutralizzato la rete missilistica balistica, passiamo ora alla fase successiva dell'operazione", ha detto ieri sera il capo di Stato maggiore Eyal Zamir affermando che Israele continuerà lo "smantellamento del regime iraniano" e le sue capacità militari. "Abbiamo ancora altre sorprese in serbo, che non intendo rivelare", ha aggiunto.
Etihad riprende oggi diversi voli da Abu Dhabi
Etihad riprenderà oggi un "programma di voli limitato" dall'aeroporto di Abu Dhabi verso "diverse destinazioni chiave" in tutto il mondo. Lo si legge sul profilo social della compagnia.
"Gli ospiti con prenotazioni precedenti saranno sistemati su questi voli il prima possibile – viene spiegato – non devono recarsi in aeroporto a meno che non siano stati contattati direttamente da Etihad o non siano in possesso di una prenotazione confermata su uno di questi nuovi voli".
"La decisione – conclude la compagnia – è stata presa in coordinamento con le autorità competenti a seguito di approfondite valutazioni di sicurezza". "Etihad continua a monitorare attentamente la situazione e opererà i voli solo quando tutti i criteri di sicurezza saranno soddisfatti", conclude il post.
Donald Trump sull'invio di truppe di terra in Iran: "Sarebbe una perdita di tempo"
Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una "perdita di tempo", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Nbc News, ritenendo superflua tale opzione. "È una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere", ha dichiarato all'emittente Usa.
Invitato a commentare una dichiarazione del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo cui un'operazione di terra statunitense sarebbe un "disastro", il presidente americano l'ha liquidata come "chiacchiere inutili". Araghchi aveva anche dichiarato alla Nbc che i funzionari iraniani erano "preparati a qualsiasi eventualità, persino uno sbarco".
Unicef: "Quasi 200 bambini uccisi dall'inizio dell'escalation militare"
L'Unicef afferma che quasi 200 bambini sono stati uccisi negli attacchi da quando, nel fine settimana, è iniziata l'escalation militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran.
Almeno 181 persone sono state uccise in Iran, sette in Libano, tre in Israele e una in Kuwait. "Non sono i bambini a scatenare le guerre, ma pagano un prezzo inaccettabilmente alto. L'escalation militare in Medioriente ha già avuto un impatto devastante sui bambini", ha affermato l'Unicef.
Intensi bombardamenti israeliani su Teheran: colpiti edifici civili e una via commerciale
Intensi bombardamenti israeliani hanno colpito stamattina la capitale iraniana Teheran, con esplosioni udite in varie zone della città, secondo quanto riferito dai media statali iraniani. Tra gli obiettivi colpiti vi è anche la via Jomhuri, una delle principali strade commerciali del centro cittadino.
L'emittente statale iraniana ha riferito che la via Jomhuri, la stazione del corridoio di autobus rapidi Jami e un'abitazione in un'area residenziale sono stati completamente distrutti. Le strade nelle aree centrali e orientali della capitale risultano ora deserte.
L'esercito israeliano ha dichiarato di aver avviato una "vasta ondata di attacchi" contro infrastrutture chiave del regime nella capitale iraniana. Un portavoce del comando militare iraniano Khatam al Anbiya ha affermato che nei prossimi giorni gli attacchi dell'Iran contro le posizioni nemiche saranno "più severi e più ampi".
Prezzi del petrolio in calo per la prima volta in 6 giorni
I prezzi del petrolio sono scesi per la prima volta in sei giorni, poiché il governo statunitense sta valutando la possibilità di intervenire sul mercato dei future per attenuarne l'aumento e ha emesso esenzioni per gli acquisti di greggio russo per allentare i vincoli di offerta derivanti dalla guerra in Medio Oriente.
I future sul Brent sono scesi dello 0,47% a 85,02 dollari al barile, e il Wti ha perso lo 0,70% a 80,33 dollari. Tuttavia, il Brent è balzato del 16,4% questa settimana, mentre il Wti del 19,2%, sulla buona strada per il più forte guadagno settimanale da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022.
