Iran, la guerra in diretta: Israele annuncia una “nuova fase” del conflitto con Teheran. Trump: “Invasione di terra è perdita di tempo”

Gli inquirenti militari americani reputano probabile che le forze statunitensi siano responsabili di un attacco contro una scuola femminile iraniana che ha ucciso decine di bambini, ma non hanno ancora raggiunto una conclusione definitiva e non hanno completato le indagini. Lo hanno dichiarato due funzionari americani all'agenzia di stampa Reuters.

Reuters non è stata in grado di ottenere ulteriori dettagli sull'inchiesta, comprese le prove che hanno portato a questa valutazione preliminare, il tipo di munizioni utilizzate, i responsabili o le ragioni per cui gli Stati Uniti avrebbero potuto colpire la scuola.

Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha ammesso due giorni fa che l'esercito statunitense stava indagando sull'incidente. I funzionari, che hanno parlato sotto anonimato visto che discutevano questioni militari sensibili, non hanno escluso la possibilità che emergano nuove prove che scagionino gli Stati Uniti e indichino un'altra parte responsabile dell'incidente.

Reuters non ha potuto determinare quanto dureranno le indagini né quali prove gli inquirenti americani stessero cercando prima che la valutazione potesse essere completata.