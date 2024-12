video suggerito

Robbie Williams omaggia Napoli a X Factor: “Ho mangiato la miglior pizza di sempre” Robbie Williams, la star mondiale del Pop, ha omaggiato Napoli dal palco di X Factor: “Qui la miglior pizza di sempre”. Poi le congratulazioni per il Calcio Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Robbie Williams, ospite speciale della Finale di X Factor in piazza del Plebiscito, e incantato da Napoli. "Qui ho mangiato la miglior pizza di sempre" ha detto la star mondiale del Pop, omaggiando il capoluogo partenopeo, rivolgendosi dal palco ai 16mila spettatori in piazza ("Best pizza ever", la frase pronunciata in inglese dall'artista britannico). Lo spettacolo è iniziato in grande stile proprio con l'esibizione del super-ospite internazionale che ha aperto la serata con "Forbidden Road", la canzone che fa da colonna sonora al suo biopic "Better Man" in sala dal 1 gennaio 2025. L'ex membro dei Take That ha poi proseguito la sua esibizione con "Let Me Entertain You", "Rock DJ" e "Angels".

Robbie Williams omaggia Napoli

Ma il tributo di Robbie Williams ai napoletani non è finito qui. Sul finire dello show, infatti, conversando con Giorgia, alla condizione del talent, ha voluto spendere anche parole lusinghiere per il Calcio Napoli, congratulandosi per il suo posizionamento “al top della classifica”. Il cantante ha raccontato di essere già stato a Napoli, “in vacanza l’anno scorso, e di aver mangiato la miglior pizza di sempre”.

La star britannica del pop mondiale ha galvanizzato così l'ultima puntata del talent show di Sky, in scena ieri sera, 5 dicembre 2024, dalle 21 a mezzanotte. Robbie Williams è una delle star del pop più amate al mondo. Un successo planetario, iniziato come membro della boy band Take That negli anni Novanta, poi proseguita da solista, dal 1997. La puntata finale di X Factor, insomma, la prima in esterna nella storia internazionale del Talent, è stata spumeggiante. Gli spettatori hanno potuto di vedere dal vivo i loro beniamini come i giurati Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Un successo che gli organizzatori sembra vogliano bissare anche il prossimo anno. Non è escluso che anche nel 2025 la Finale di X Factor possa tenersi al Sud. Napoli si è già candidata, ma in lizza potrebbero esserci anche altre città come Palermo.