Ritrovati i 114 computer rubati dalla scuola nel Casertano: erano a Scampia

Nel giro di 48 ore i carabinieri hanno trovato i laptop rubati dall’Istituto Tecnico Industriale di Alife (Caserta); coniugi denunciati per ricettazione.
A cura di Nico Falco
La cerimonia di restituzione dei pc alla scuola di Alife (Caserta)
La cerimonia di restituzione dei pc alla scuola di Alife (Caserta)

Sono stati recuperati, nel giro di appena 48 ore, i 114 computer rubati dall'Istituto Tecnico Industriale di Alife, piccolo comune della provincia di Caserta; i carabinieri li hanno trovati a Scampia, in casa di una coppia che ora dovrà rispondere di ricettazione. I computer, del valore complessivo di oltre centomila euro, sono stati restituiti alla scuola.

Svaligiato laboratorio, portati via 114 computer

Il furto risale alla notte del 24 novembre. I ladri, dopo avere forzato una porta secondaria del plesso scolastico, erano riusciti ad arrivare al laboratorio informatico. E, una volta dentro, avevano portato via oltre cento laptop utilizzati per la didattica. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della stazione di Alife che, seguendo le tracce dei criminali, sono arrivati a Napoli, in via Oliviero Zuccarini, quartiere Scampia.

Lì hanno individuato un deposito nei pressi dell'abitazione di due coniugi, 32 anni lui e 28 anni lei, e, all'interno, hanno rinvenuto la refurtiva. Presumibilmente i computer erano stati provvisoriamente nascosti in attesa di essere rivenduti. Marito e moglie sono stati denunciati a piede libero per ricettazione, mentre proseguono le indagini per risalire agli autori del furto.

I laptop restituiti alla scuola

La cerimonia di restituzione si è svolta nell’aula magna dell’istituto d’istruzione secondaria “G. Caso” di Piedimonte Matese, alla presenza dei sindaci di Alife e Piedimonte Matese, Fernando De Felice e Vittorio Civitillo, e della dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Industriale, Bernarda De Girolamo, vicesindaco di Piedimonte Matese.

Caserta
Cronaca
