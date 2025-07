Ritrovata coppia in fuga con la bimba di 4 mesi positiva alla cocaina

Immagine di repertorio

È stata rintracciata a Striano, in provincia di Napoli, la coppia di origine marocchina che aveva portato via dall'ospedale di Salerno la figlia di 4 mesi che era risultata positiva alla cocaina. I genitori sono stati individuati per strada dai carabinieri, che erano da giorni sulle loro tracce e sono arrivati al piccolo centro del Napoletano. Da quando si apprende i due, entrambi senza fissa dimora, avevano da poco lasciato la struttura ricettiva che li ospitava e dove i militari li avevano individuati. La bimba, le cui condizioni di salute non sono preoccupanti, è stata intanto affidata, tramite i servizi sociali, ai sanitari per i controlli del caso. I genitori sono invece stati accompagnati nella caserma della Compagnia di Salerno dei Carabinieri.

La piccola era stata portata mercoledì mattina, 23 luglio, in ospedale a Salerno per un malore; era stata ricoverata nel reparto di Pediatria e sottoposta all'analisi delle urine, da questi era risultata la positiva alla cocaina. Come sia entrata in contatto con la sostanza stupefacente resta, per il momento, ancora da chiarire; la trasmissione però non sarebbe avvenuta tramite allattamento.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della sezione Volanti, che avevano ascoltati i genitori. Prima delle dimissioni i genitori l'avevano però portata via dalla struttura e si erano dileguati; erano state subito avviate le ricerche perché la piccola aveva ancora bisogno di cure mediche e la priorità era quindi ritrovarla. Le indagini erano state inizialmente affidate alla Squadra Mobile della Polizia di Stato e successivamente erano passate ai Carabinieri.