Bimba di 4 anni positiva alla cocaina ricoverata a Salerno e portata via, i carabinieri la cercano

Bimba di 4 anni va in ospedale perché sta male e risulta positiva alla cocaina. Portata via dall’Ospedale di Salerno. Carabinieri cercano lei e i genitori.

Immagine di repertorio

Una bimba di 4 anni sarebbe risultata positiva alla cocaina dopo essere stata portata in ospedale al Ruggi di Salerno perché stava male. Mentre si trovava nel Pronto Soccorso del nosocomio per ulteriori accertamenti, però, questa mattina, la piccola sarebbe stata portata via dal padre, prima delle dimissioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Salerno, a quanto apprende Fanpage.it, mentre le indagini in precedenza erano in capo alla Squadra Mobile della Questura di Salerno. Le forze dell'ordine al momento non hanno rilasciato comunicazioni ufficiali in merito.

La bimba ricoverata al Ruggi di Salerno: portata via in mattinata

Fonti sanitarie, tuttavia, hanno confermato la storia all'Ansa. Il fatto sarebbe accaduto questa mattina, mercoledì 23 luglio. La piccola, figlia di una coppia di stranieri, era arrivata in codice azzurro al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno per un malessere. Era stata quindi ricoverata nel reparto di Pediatria. Qui è stata sottoposta all'analisi delle urine, dalle quali sarebbe emersa una positività alla cocaina.

I carabinieri cercano la piccola e i genitori

La neonata era stata subito sottoposta ad ulteriori accertamenti e alle cure necessarie per ristabilirsi e la risposta era positiva. Ma avrebbe necessitato di ulteriore assistenza, secondo il personale sanitario. Nella mattinata di oggi, il papà della piccola l'avrebbe prelevata, senza passare per le dimissioni, portandola via. Al momento, come detto, sono in corso le ricerche dei genitori e della bimba da parte dei carabinieri, che sono impegnati per ricostruire quanto accaduto e fare chiarezza su tutta la vicenda.