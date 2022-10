Ristorante al Bosco di Capodimonte, si apre a Natale. Ci sarà anche la pizzeria Il nuovo ristorante al Bosco di Capodimonte finito per dicembre. All’interno il forno dove nacque la pizza Margherita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il ristorante Torre del giardino di prossima apertura al Bosco di Capodimonte

Aprirà a Natale il nuovo ristorante al Bosco di Capodimonte. Sarà a "chilometro zero" e userà i prodotti tipici locali, coltivati direttamente nell'orto vicino. E ci sarà anche il forno per le pizze. I lavori, affidati dal Ministero della Cultura ai concessionari, sono quasi terminati e la conclusione è prevista per dicembre. Il ristorante, l'unico presente all'interno del Real Bosco, come anticipato da Fanpage.it, sarà realizzato all'interno del Giardino Torre, che si trova nei pressi di Porta Miano. La leggenda vuole che proprio qui sia nata la pizza Margherita, così chiamata in onore della Regina. Nel torrino, infatti, è ancora presente l'antico forno dove fu cucinata la prima pizza con pomodoro e mozzarella, diventata poi famosa nel mondo. Poco distante si trova l'ultimo giardino ancora coltivato del Bosco di Capodimonte. All'interno ci sono alberi di limoni, mandarini e arance.

I lavori conclusi per Natale

Il ristorante non avrà molto spazio all'interno, considerando le dimensioni della struttura, per questo molti tavoli potrebbero essere all'esterno. Una location ideale, quindi, soprattutto per trascorrere piacevoli giornate estive e primaverili, ma da godere anche d'inverno. Il progetto del ristorante rientra nel piano di riqualificazione del Bosco di Capodimonte avviato già da diversi anni, con la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di edifici storici presenti all'interno del complesso. Lo scorso maggio è stata inaugurata la Tisaneria-Bistrot La Stufa dei fiori, nell'antica serra, accessibile da Porta Piccola o Porta Grande, che ha riscosso un grande successo di pubblico. Nel bosco ci sono 17 edifici di epoca borbonica. Sui 13 di competenza del Ministero dei Beni Culturali c'è in corso il masterplan che vuole restaurarli tutti e assegnare ciascuno a una destinazione culturale.

Il menù del nuovo ristorante al Bosco di Capodimonte

I lavori al Giardino Torre si sarebbero dovuti completare entro l'estate, ma c'è stato qualche slittamento. Al momento si ritiene che possano essere ultimati entro dicembre. Il nuovo ristorante, quindi, potrebbe aprire i battenti già per Natale, oppure subito dopo le feste, all'inizio del 2023, per andare ad arricchire ancora di più l'offerta del Bosco e della Reggia di Capodimonte ai suoi visitatori. Il bando per la ristorazione è stato lanciato da Invitalia ed aggiudicato a Delizie Reali. Il menù del nuovo ristorante, di prossima apertura, è ancora top secret. Ma utilizzerà molto probabilmente i prodotti dell'orto vicino. È possibile che si torni a servire anche la pizza, in onore della leggenda.