Rissa tra giovani con coltello e mazze da baseball, 3 denunciati a Secondigliano Ricostruito il ferimento del 17enne ricoverato l'8 gennaio al Cardarelli per una coltellata: aveva litigato con due coetanei in strada.

A cura di Nico Falco

Sarebbe stato colpito durante una rissa tra giovani in strada il 17enne che ieri, 8 gennaio, è stato ricoverato al Cardarelli per una coltellata al fianco: la Polizia di Stato ha identificato i tre partecipanti, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, e li ha denunciati per rissa e lesioni personali aggravate; due di loro dovranno rispondere anche di possesso di armi o oggetti atti ad offendere.

L'intervento nel pomeriggio in Strada Comunale dei Cavoni, a seguito di una segnalazione per una persona ferita. Arrivati sul posto, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli hanno trovato personale 118 che stava soccorrendo il 17enne; medicato e trasportato al Pronto Soccorso del Cardarelli, dove è stato ricoverato, il ragazzo non è stato giudicato in pericolo di vita.

Nel corso delle immediate indagini, svolte dagli agenti del commissariato Secondigliano, è stato appurato che il 17enne aveva litigato per futili motivi con altri due coetanei e che era stato ferito durante la rissa che ne era scaturita; i poliziotti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato due mazze da baseball e un coltello a farfalla della lunghezza di 15 centimetri. I tre sono stati quindi tutti denunciati per rissa e per lesioni personali aggravate.