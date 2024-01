Napoli, 17enne accoltellato al fianco a Secondigliano: è ricoverato in ospedale Il minorenne è stato aggredito nel pomeriggio odierno nel quartiere periferico di Napoli. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato: ancora sconosciuto il motivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagini di repertorio

Pomeriggio di sangue a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, dove un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato ed è ora ricoverato in ospedale. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto – ancora sommaria – il minorenne, nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 gennaio, stava camminando per strada nel quartiere dell'area Nord del capoluogo campano quando, per motivi che non sono ancora chiari, è stato accoltellato a un fianco.

Soccorso dai sanitari, il 17enne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è stato ricoverato: da quanto si apprende, il minore non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e individuarne movente e responsabile; non si esclude che il 17enne sia stato colpito da un fendente al culmine di una lite in strada.