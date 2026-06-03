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Accoltellato in strada nel quartiere dell’Avvocata: 37enne ricoverato al Cardarelli

La vicenda nel pomeriggio: indagano Squadra Mobile e Polizia. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli, dinamica da ricostruire.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
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Un uomo di 37 anni è stato accoltellato nel quartiere dell'Avvocata di Napoli, in pieno Centro Storico. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia di Stato e il personale medico-sanitario del 118: non è ancora chiara la dinamica del tutto. Sulla vicenda indagano la Squadra Mobile e il Commissariato Dante.

L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova ancora adesso ricoverato in prognosi riservata per ferite da arma da taglio. Non è chiara la dinamica del caso: la ricostruzione è affidata agli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Dante che non tralasciano alcuna pista. Non è escluso che maggiore chiarezza possa arrivare proprio dall'uomo una volta che le sue condizioni di salute permettano di parlare con le forze dell'ordine.

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