Domani a Miano i funerali di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso: strade chiuse, prevista grande affluenza

Il Comune di Napoli ha deciso di chiudere al transito veicolare diverse strade nel quartiere Miano in occasione dei funerali di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso con un colpo di pistola; il dispositivo adottato d’intesa con le forze dell’ordine.

Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso a Miano, Napoli nord

Diverse strade di Miano saranno interdette domani mattina, 27 giugno, in occasione dei funerali di Lorenzo Spasiano, il 21enne napoletano ucciso con un colpo di pistola nella notte del 23 giugno: è prevista una grande affluenza, da qui la decisione della Municipalità 7 del Comune di Napoli, d'intesa con la Questura e la Polizia Locale, di vietare il traffico veicolare. Le esequie si terranno presso la chiesa di Sant'Alfonso e San Gerardo, nel quartiere dove viveva il ragazzo. Proseguono, intanto, le indagini sull'omicidio; i sospetti degli inquirenti si sarebbero concentrati su un 16enne, legato da vincoli di parentela a personaggi affiliati al clan Lo Russo, che potrebbe avere avuto un ruolo.

Lorenzo Spasiano ucciso a Miano

Spasiano è stato ferito a morte nei pressi di casa sua, con un solo colpo di pistola, che lo ha raggiunto al torace. Secondo gli inquirenti sarebbe stato attirato in trappola: tornato a casa presto perché il giorno dopo sarebbe dovuto andare al lavoro in cantiere, qualcuno gli avrebbe telefonato chiedendogli di scendere, forse per un incontro chiarificatore legato a vecchi attriti. Il 21enne sarebbe quindi uscito di casa e poco dopo la madre avrebbe sentito lo sparo; scesa, lo avrebbe trovato accasciato al suolo. Il ragazzo è stato accompagnato all'ospedale Cardarelli, dove è morto poco dopo. Da quanto accertato, prima della fuga il killer ha rubato il cellulare del ragazzo; una mossa probabilmente per evitare che, tramite il dispositivo, venisse identificato chi lo aveva contattato, quindi lo stesso assassino oppure un complice. Nel passato di Spasiano non sono emerse macchie, né tantomeno vicinanza ad ambienti criminali; unico episodio emerso, una lite avvenuta su un campo da calcetto lo scorso 30 marzo: dopo quella il ragazzo sarebbe stato minacciato e aggredito, probabilmente gli attriti sarebbero andati avanti nelle settimane successive.

Strade chiuse per i funerali del 21enne

Il dispositivo di traffico adottato dal Comune di Napoli per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza della circolazione stradale riguarda cinque strade di Miano e sarà attivo dalle ore 9 alle 13 (o fino a cessate esigenze) di domani, 27 giugno. In particolare, è stato istituito il divieto di transito veicolare in via Janfolla (nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Miano), in via Calatafimi, in via Marsala, in via Caprera e in via Vecchia Miano a Piscinola (nel tratto compreso tra Cupa Grande e via Marsala).