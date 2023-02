Rione Traiano zeppo di veicoli abbandonati, rimossi anche due autocarri Controlli al Rione Traiano e alla Loggetta, rimossi 38 veicoli abbandonati. In via Tertulliano divelte cancellate abusive alle cantine.

A cura di Nico Falco

Una quarantina di veicoli, tra cui persino due autocarri, sono stati rimossi questa mattina tra le strade del Rione Traiano e nella vicina zona della Loggetta, nel corso di un servizio di controllo del territorio mirato a individuare auto e moto abbandonati in strada.

L'operazione è stata condotta dalla sezione Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e dalla Polizia Locale. Gli agenti hanno battuto le strade principali delle due aree a ridosso tra i quartieri di Fuorigrotta e di Soccavo: via Marco Aurelio, via Orazio Coclite, via Romolo e Remo, via Tertulliano e via Guglielmo Scognamiglio.

Impossibile, al momento, verificare di chi fossero quei veicoli. Di certo, però, erano sprovvisti di copertura assicurativa e, almeno all'apparenza, erano stati abbandonati in strada. Nel dettaglio, sono stati portati via 33 automobili, 3 motocicli e due autocarri, questi ultimi verosimilmente utilizzati da commercianti.

Rimosse cancellate abusive alle cantine al Rione Traiano

Ieri, in una distinta operazione, la Polizia di Stato ha pattugliato le strade del Rione Traiano. Un "alto impatto" che ha visto impegnati gli agenti del commissariato San Paolo col supporto el Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e di personale dei Vigili del Fuoco.

Sono state identificate 19 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, ed è stata controllata un'attività commerciale di via Tertulliano. Inoltre, lungo la stessa strada, sono stati rimossi numerosi manufatti di metallo che erano stati installati abusivamente a protezione di alcune cantine.

In via Anco Marzio, infine, i poliziotti hanno scoperto un impianto di videosorveglianza abusivo, composto da otto telecamere puntate sulla strada e collegate ad un televisore e a sistemi di gestione delle immagini.