Rione Alto, scoppia il tubo dell'acqua in via San Giacomo dei Capri: geyser gigante in strada La rottura del tubo forse provocata da un mezzo pesante. Diversi condomini al momento sono senz'acqua. Abc a Fanpage.it: "Erogazione idrica ripristinata entro oggi"

A cura di Pierluigi Frattasi

Scoppia il tubo dell'acqua in via San Giacomo dei Capri, al Rione Alto, forse urtato da un mezzo pesante. Un enorme geyser, con uno spruzzo alto una decina di metri, si riversa in strada. È accaduto nella notte tra il 5 e il 6 giugno 2024. A segnalarlo il gruppo Facebook Cittadinanza Attiva del Rione Alto. Secondo quanto denunciato dai cittadini, la rottura del tubo potrebbe essere stata causata dal passaggio di un mezzo pesante. I residenti hanno richiesto l'intervento dell'Abc, l'azienda dell'acquedotto pubblico di Napoli. Diversi condomini al momento sono senz'acqua. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli operai dell'Abc.

Abc a Fanpage.it: "L'erogazione idrica ripristinata entro oggi"

Contattata da Fanpage.it, l'Abc, l'azienda speciale dell'acquedotto di proprietà del Comune di Napoli, ha spiegato di essere intervenuta su chiamata dei vigili del fuoco. L'ipotesi è che la rottura del tubo possa essere stata provocata da un camion.

Il guasto riguarderebbe un tubo fuori terra che si sarebbe rotto. Dal tubo è così fuoriuscita l'acqua, che, a causa della forte pressione, è schizzata verso l'alto, come una fontana, provocando una grossa perdita idrica. "Si sta lavorando – afferma l'Abc Napoli – e in giornata sarà ripristinata l'erogazione".