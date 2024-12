video suggerito

Rinviato lo spettacolo di Sal da Vinci al Teatro Augusteo: “Forte influenza dell’artista” Una improvvisa forte influenza di Sal Da Vinci ha costretto l’artista a rinviare lo spettacolo di oggi 15 dicembre all’Augusteo: si recupera il 12 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sal Da Vinci

Una forte influenza ha costretto Sal Da Vinci a rinviare lo spettacolo previsto per oggi domenica 15 dicembre alle 18 al Teatro Augusteo di Napoli. Lo ha comunicato l'artista e lo stesso teatro partenopeo: lo spettacolo si recupererà il 12 gennaio 2025, sempre alle 18, e i biglietti per lo spettacolo di oggi resteranno validi anche per la nuova data. La Produzione ha poi invitato gli spettatori, in caso di dubbi o problemi di altro tipo, a rivolgersi direttamente al Teatro Augusteo.

L'avviso della Produzione pubblicato nelle storie Instagram di Sal Da Vinci

Anche il Teatro Augusteo ha pubblicato sui propri canali social l'annuncio del rinvio dello spettacolo: qualche mugugno da parte degli spettatori che, attorno alle 17, erano già nei pressi del teatro pronti ad entrare, e che hanno scoperto troppo tardi del rinvio. Nulla di grave a parte qualche lamentela: alla fine, preso coscienza del fatto che l'artista avesse una forte influenza e che lo spettacolo era stato rinviato, hanno tutti lasciato piazzetta Duca d'Aosta.