La Casina Vanvitelliana e il Teatro San Carlo ricostruiti con i Lego: la mostra a Bacoli

A Bacoli la mostra "Mattoncini" dell'artista Luca Petraglia: tra le sue opere, la Casa Vanvitelliana e il Teatro San Carlo di Napoli ricostruiti con i Lego.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'interno del Teatro San Carlo e la Casina Vanvitelliana, entrambi realizzati con i Lego

La Casina Vanvitelliana di Bacoli ed il Teatro San Carlo di Napoli ricostruiti interamente con i Lego: saranno entrambi in mostra al pubblico dal 4 aprile al 4 maggio, nell'ambito di "Monumentini", mostra curata da Luca Petraglia, l'autore, che porterà proprio all'interno della Casina Vanvitelliana originale alcune delle sue opere che rappresentano le più iconiche meraviglie architettoniche realizzata interamente con gli storici mattoncini danesi. Tra queste, anche le due meraviglie di Napoli e Bacoli.

La Casina Vanvitelliana / Foto Luca Petraglia

"Sono molto felice di poter esporre questa mostra a Bacoli, proprio nella Casina Vanvitelliana che ho riprodotto con i mattoncini", ha spiegato Luca Petraglia a Fanpage.it, spiegando anche che questa mostra "non è solo un elogio all'architettura campana, ma a quella di tutta l'Italia. Uno spunto di riflessione per capire le bellezze che abbiamo nel nostro paese e che sono date quasi per scontate".

L'esterno del Teatro San Carlo realizzato con i Lego

La mostra, fa sapere il Comune di Bacoli, sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni:

Venerdì: 17:00 – 22:00

Sabato e Domenica: 09:00 – 13:00 / 14:00 – 22:00

Giorni festivi (21 aprile, 25 aprile, 1 maggio): 09:00 – 13:00 / 14:00 – 22:00

I bambini sotto i tre anni potranno entrare gratuitamente. Per gli adulti il biglietto singolo costa 12 euro, mentre il pacchetto 1 adulto + due bambini tra i 3 ed 10 anni costerà a sua volta 12 euro.