Il Teatro San Carlo di Napoli costruito con 20mila mattoncini Lego Il Teatro San Carlo realizzato interamente con i mattoncini Lego dall'artista Luca Petraglia, già noto per altri monumenti italiani.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Teatro San Carlo di Napoli realizzato interamente con i Lego: è l'idea dell'artista Luca Petraglia, che lo ha realizzato con oltre 20mila mattoncini, per un livello di dettaglio che rasenta la perfezione. Teatro rappresentato, infatti, dentro e fuori con una precisione che ha dell'incredibile. Rispettate perfino le file, il palco, i balconcini e gli affreschi del soffitto, così come le lucine che si trovano a dividere i settori più alti. Un lavoro pazzesco e realizzato da Petraglia, artista Lego specializzato nella realizzazione di monumenti italiani.

Milanese di origine lucana e veneta, classe 1991, Luca Petraglia è molto noto per i suoi progetti Lego: ha iniziato infatti fin da piccolo realizzando chiese con i mattoncini danesi, fin quando nel 2013 è diventato noto ai più realizzando addirittura il Teatro della Scala di Milano. Da quel momento, ha iniziato a realizzarne di ogni tipo: la Torre di Pisa, il Campanile di Giotto di Firenze, la Basilica di San Vitale di Ravenna, e tanti altri ancora, finendo per attirare ovviamente l'attenzione anche dell'azienda danese, che con i celebri mattoncini è nota in tutto il mondo. E ora, con il Teatro San Carlo di Napoli che ha pubblicato proprio in questi giorni, il "ritorno" al primo grande capolavoro realizzato nel 2013: dalla Scala al San Carlo, dopo dieci anni di opere d'arte vere e proprie realizzate con i Lego.