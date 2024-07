video suggerito

Il cane Batman smarrito da un addestratore nel Nolano: gli appelli della padrona per ritrovarlo Sono tanti gli appelli diffusi dalla padrona di Batman, cane smarrito dal suo addestratore tra Nola e San Vitaliano, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

I social, ma anche le strade del Nolano, pieni di appelli per ritrovare Batman, cane smarrito da un addestratore tra Nola e San Vitaliano, nella provincia di Napoli. È stata la proprietaria del cane, ormai tre giorni fa, a raccontare sui social network quanto accaduto.

"E perdonatemi per lo sfogo… ma sono stanca ed arrabbiata. Arrabbiata perché Batman l’ha smarrito un addestratore. Sono stanca di quelli che mi dicono di arrendermi , che forse è morto… altrimenti perché non lo trovo?!?! Io non pretendo che tutti capiscano ciò che sto passando o riescano a comprendere quanto io stia investendo nel ritrovare Batman. Io ci credo e continuerò a cercarlo! Chi non vuole aiutarmi, non lo faccia. Chi mi prende per pazza, passi oltre. La pietà delle persone non mi serve… mi serve Batman e basta. Il resto non conta" scrive Miriam, la padrona del cane, su Facebook.

La donna, poi, rinnova l'appello, fornendo dati e caratteristiche fisiche su Batman: "5 anni, meticcio di 15 chili. Zona smarrimento Nola-San Vitaliano, ma potrebbe trovarsi ovunque. Chiunque avvisti un cane simile se può scatti una foto, faccia un video e invii posizione".