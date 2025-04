video suggerito

All'ospedale Santobono i volontari Abio portano il cinema in corsia per i piccoli pazienti L'ABIO Napoli porta al Santobono l'iniziativa "Cinema in Corsia", per rendere meno traumatica l'esperienza del ricovero ospedaliero per i più piccoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cinema arriva all'interno dell'ospedale Santobono di Napoli: e lo fa grazie all'ABIO Napoli, Associazione per il Bambino in Ospedale, che ha riattivato il progetto "Cinema in Corsia", per offrire ai piccoli degenti momenti di svago e distrazione, per rendere meno traumatica l'esperienza del ricovero ospedaliero. Le prime proiezioni sono avvenute sabato 5 aprile, una al mattino e una al pomeriggio, nei reparti di Chirurgia d’urgenza e di Pediatria d'urgenza, con la proiezione del film "Super Mario Bros", uscito nelle sale nel 2023 e particolarmente apprezzato da grandi e piccoli.

"L'iniziativa coinvolgerà tutti i reparti pediatrici in cui è attivo il servizio di volontariato ABIO, creando un'atmosfera accogliente in cui il cinema diventa uno strumento di conforto e di evasione", fa sapere l'associazione, che quest'anno compie 25 anni, "Questo progetto rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di umanizzazione delle cure pediatriche promosso da ABIO Napoli sin dalla sua fondazione nel 2000. Con circa 300 volontari attivi in 10 ospedali di Napoli e provincia, l'associazione si dedica a sostenere e accogliere bambini, adolescenti e le loro famiglie, offrendo supporto emotivo e attività ricreative per alleviare il peso dell'ospedalizzazione". L'associazione porta da tempo avanti numerose iniziative per rendere gli ambienti ospedalieri più accoglienti e familiari: tra queste, oltre al "Cinema in Corsia", anche "La favola della buonanotte", laboratori creativi e attività ludiche, pensate per regalare ai piccoli pazienti momenti di gioia e spensieratezza, senza dimenticare i "Supereroi in corsia", portati dall'associazione in diverse occasioni come alla Festa della Mamma.