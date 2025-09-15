napoli
video suggerito
video suggerito

Rientrati a Napoli i 100 turisti bloccati all’aeroporto di Corfù: “Calvario di 16 ore, chiederemo risarcimento”

Sono rientrati a Napoli gli oltre 100 passeggeri bloccati all’aeroporto di Corfù venerdì scorso. “Famiglie con bimbi e anziani con patologie lasciate senza assistenza. Abbiamo contattato gli avvocati per i risarcimenti”
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
43 CONDIVISIONI
Foto Fanpage.it
Foto Fanpage.it

"Siamo rimasti bloccati per oltre 16 ore all'aeroporto di Corfù senza un pasto caldo o informazioni. Un calvario per più di 100 famiglie di turisti, in maggioranza napoletani, che dovevano rientrare a Capodichino venerdì mattina. Tra i viaggiatori c'erano anche molti bambini e anziani, in alcuni casi con patologie. Siamo arrivati a Napoli attorno alle 23,20. Molti hanno perso le coincidenze dei voli e dei treni con i quali sarebbero dovuti rientrare a casa. C'era chi aveva prenotato il treno per tornare in Calabria e a mezzanotte è stato costretto a cercarsi un hotel o un B&B per partire il giorno dopo. Ci siamo rivolti agli avvocati per chiedere un risarcimento alla compagnia di volo. I ritardi possono succedere. Ma la cosa che ci è dispiaciuta è che non c'è stata assistenza o informazione". A raccontare l'accaduto a Fanpage.it è uno dei passeggeri rimasti bloccati all'aeroporto dell'isola greca venerdì scorso.

Agli oltre 100 passeggeri ticket ristoro da 24 euro

Il volo sarebbe dovuto partire attorno alle 6 del mattino, ma è slittato di volta in volta fino alle 22,45. L'atterraggio a Napoli, considerando che con la Grecia c'è un'ora di fuso orario, è avvenuto alle 23,20. Agli oltre 100 passeggeri la compagnia low cost ha erogato per i disagi dei ticket da 4 euro: "Abbiamo ricevuto in totale 24 euro di ticket per colazione, pranzo, merenda e cena – racconta il passeggero – ma nessun sacco o pasto caldo. I ticket sono stati consegnati automaticamente, tramite sms sui telefonini. Non abbiamo avuto rapporti con il personale della compagnia. Ogni contatto da noi ricercato è stato bloccato dalla security dell'aeroporto".

"Nessuna assistenza per famiglie con bimbi e anziani con patologie"

"Tra noi – prosegue il passeggero – c'erano persone che avevano particolari esigenze per i pasti. Bimbi piccoli. Pazienti con patologie o persone che potevano consumare solo pasti leggeri, "in bianco". Tutte cose che nei fast food dell'aeroporto non si potevano trovare. Peraltro, i ticket ristoro venivano accettati solo da alcuni locali, non tutti. Bisognava mostrare il Qr code sul biglietto e veniva scalato il ticket, che andava consumato in toto, perché il residuo si perdeva. Ad ogni modo, gli importi non sono stati sufficienti a coprire l'acquisto dei pasti".

Leggi anche
Oltre 100 turisti napoletani bloccati a Corfù da 13 ore: "Per noi solo un buono da 16 euro, siamo abbandonati"

Cosa succederà adesso? "I viaggiatori sono rimasti delusi dal trattamento – conclude il passeggero – In aeroporto c'era un modulo per fare reclamo e chiedere il risarcimento per il ritardo di 250 euro. Ma molti si sono già rivolti agli avvocati, perché hanno perso anche le coincidenze e sono stati costretti a prendere un hotel all'ultimo minuto. Senza contare i disagi per chi aveva chiesto a qualche familiare di prelevarlo agli sbarchi in Aeroporto la mattina, mentre l'attesa, a causa dell'incertezza e delle scarse informazioni, si è protratta per tutta la giornata".

Attualità
Eventi e turismo
43 CONDIVISIONI
Immagine
Rientrati a Napoli i 100 turisti bloccati a Corfù: "Calvario di 16 ore, chiederemo risarcimento"
"Lasciate senza assistenza famiglie con bimbi piccoli e anziani con patologie"
"Per noi solo un ticket ristoro, siamo stati abbandonati"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views