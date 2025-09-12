Oltre 100 turisti napoletani bloccati a Corfù da 13 ore: “Per noi solo un buono da 16 euro, siamo abbandonati”

Oltre 100 turisti napoletani, tra i quali anche anziani e bambini, bloccati all'Aeroporto di Corfù in Grecia da più di 13 ore. I viaggiatori sarebbero dovuti partire con un aereo di una nota compagnia low cost alle 6,00 circa di oggi, venerdì 12 settembre, per arrivare all'Aeroporto di Napoli Capodichino. Ma il volo è slittato più volte. Adesso è prevista la partenza in tarda serata, ma i viaggiatori lamentano scarsa informazione e assistenza.

"Non ci hanno dato pasti caldi"

"Non abbiamo avuto alcun pasto caldo. Né ci hanno chiesto se avessimo necessità particolari per eventuali casi di malati o di persone con necessità particolari. Ci hanno dato solo dei ticket ristoro per un totale di 16 euro a persona – racconta uno dei passeggeri a Fanpage.it – Quattro buoni da 4 euro ciascuno, per colazione, pranzo e merenda. Considerando i prezzi in Aeroporto, abbiamo dovuto pagare la differenza di tasca nostra. Ma nessuno della società si è visto per spiegarci la situazione o per chiederci se avessimo bisogno di assistenza. Su questo volo ci sono oltre 100 persone, tra cui bambini e anziani".

Tutto è iniziato questa mattina. "Dovevamo partire alle 6,00 circa da Corfù per Napoli – racconta il viaggiatore. Alle 4,20 ci è arrivata una notifica sul telefono, quando ormai già eravamo in Aeroporto che spostava il volo alle 11. Nella email di questa mattina si parlava di un guasto tecnico all'aeromobile e si diceva che stavano mandando un aereo sostitutivo. Dopodiché hanno continuato a spostare il volo prima alle 15, poi a mezzanotte. Poi, l'hanno anticipato alle 21. Adesso è alle 22. Ma al momento non abbiamo certezze. La compagnia ci ha offerto 4 ticket ristoro a testa del valore di 4 euro ciascuno, per un totale di 16 euro. Ma al momento circa 100 persone sono accampate alla meglio in aeroporto, senza sapere se rientreranno a Napoli. Ciò nonostante, altri voli della stessa compagnia sono partiti per tutta l'Europa e anche voli di altre compagnie per l'Italia. Abbiamo provato a parlare col personale di terra. Ma siamo stati bloccati dalla security. Chiediamo solo di avere certezze e di tornare a casa".

Le Agenzie di Viaggi: "Serve maggiore assistenza per i viaggiatori"

Sulla vicenda interviene Cesare Foà, presidente di ADVunite / Aidit Campania Federturismo, l'associazione delle agenzie di viaggi e tour operator aderente a Confindustria: