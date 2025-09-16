napoli
Riaprono il centro sportivo e la piscina Nestore di Chiaiano, il Comune: “I lavori non interferiranno con le attività”

L’Assessorato allo Sport a Fanpage.it: “Il Centro Nestore riaprirà entro la fine della settimana. I lavori non influiranno sulle attività”. Il centro era stato chiuso a sorpresa ieri, suscitando la protesta degli atleti. I lavori dovevano durare un mese.
A cura di Pierluigi Frattasi
Riaprirà entro questa settimana il centro polisportivo Nestore di Chiaiano, con piscina e palestre, chiuso da ieri, 15 settembre, per lavori. Inizialmente si era parlato di una possibile chiusura per circa un mese, fino alla fine di ottobre, per consentire un intervento di manutenzione indifferibile. I lavori di impermeabilizzazione del tetto, con la posa di una nuova guaina, erano partiti ieri mattina e la struttura era stata chiusa al pubblico, suscitando la protesta delle centinaia di atleti che la frequentano quotidianamente. Il Comune di Napoli, però, ha deciso di intervenire. Oggi, a quanto apprende Fanpage.it dall'Assessorato allo Sport, è stata effettuata una ispezione, al termine della quale si è deciso di riaprire l'impianto sportivo al pubblico a breve. La piscina riaprirà, dunque, entro un paio di giorni, il tempo di riempire e riscaldare la struttura, mentre a breve inizieranno dei lavori che non influiranno sull'apertura.

Tutto sarà ripulito per consentire la fruizione da parte dell'utenza. Il centro polisportivo Nestore di Chiaiano, in via Luigi Compagnone, è di proprietà del Comune di Napoli. La chiusura era stata già annunciata la settimana scorsa ai frequentatori abituali di palestre, piscina e campetti. Sulla vicenda era intervenuto Gennaro Esposito, presidente della commissione Sport, che aveva commentato a Fanpage.it: "Si spera che le attività del centro possano ricominciare presto, prima del 2026, visto che siamo Capitale Europea dello sport 2026". Gli utenti del centro sportivo avevano chiesto alle istituzioni di accelerare i tempi e la possibilità, nel caso, di poter rendere agibili almeno i locali del piano terra, dove si trovano palestre e campetti, nel frattempo della conclusione degli interventi sul tetto. In modo da alleviare i disagi per chi fa attività sportiva. L'Assessorato allo Sport del Comune aveva promesso di interessarsi per trovare una soluzione compatibile con le attività sportive.

