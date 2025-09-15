Chiuso il centro sportivo Nestore di Chiaiano: disagi per centinaia di atleti

Chiuso il centro polisportivo Nestore di Chiaiano, in via Luigi Compagnone, di proprietà comunale, frequentato ogni giorno da centinaia di giovai atleti napoletani. A quanto apprende Fanpage.it, la chiusura del centro era stata già annunciata la settimana scorsa ai frequentatori abituali di palestre e campetti. Il motivo riguarda i lavori di manutenzione necessari ed indifferibili ai quali deve essere sottoposta la struttura. Si tratta di interventi di impermeabilizzazione del tetto e di altre piccole opere. I primi lavori sono iniziati questa mattina. E la struttura, infatti, oggi, lunedì 15 settembre, è stata interdetta al pubblico. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, i lavori dovrebbero durare circa 4 settimane ed essere ultimati entro la fine di ottobre, salvo imprevisti.

Anche se il Comune sta cercando di accelerare i tempi. Gennaro Esposito, presidente della commissione Sport, commenta a Fanpage.it: "Si spera che le attività del centro possano ricominciare presto, prima del 2026, visto che siamo Capitale Europea dello sport 2026". Gli utenti del centro sportivo che frequentano abitualmente il centro chiedono alle istituzioni di accelerare i tempi e la possibilità, nel caso, di poter rendere agibili almeno i locali del piano terra, dove si trovano palestre e campetti, mentre si procede ai lavori sul tetto. In modo da alleviare i disagi per chi fa attività sportiva. L'Assessorato allo Sport del Comune si sta interessando della situazione e sta valutando il da farsi per venire incontro alle necessità del territorio.