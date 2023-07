Riapre il belvedere di Capodimonte, riqualificate le scale della principessa Jolanda Le scale erano chiuse da un anno dopo il crollo di un grosso albero. Sono state riqualificate. Riapriranno entro questa settimana.

A cura di Pierluigi Frattasi

Riapre il Belvedere di Capodimonte dopo quasi un anno di chiusura dopo il crollo di un grosso albero. Sono quasi ultimati i lavori di riqualificazione e di potatura delle aree verdi delle scale della Principessa Jolanda, interdette lo scorso anno dopo l'incidente avvenuto ad agosto. La scalinata dovrebbe riaprire in questi giorni, come conferma il presidente della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena, Fabio Greco, a Fanpage.it. "Finalmente l'apertura delle scale della principessa Jolanda", commenta il consigliere della III Municipalità Carlo Restaino.

Saranno rimosse le transenne e riaperta la scalinata

"Dopo l'incidente avvenuto ad agosto scorso – aggiunge il consigliere Carlo Restaino – e dopo quasi un anno, finalmente tra oggi e domani verranno rimosse definitivamente le transenne sulle scale della principessa Jolanda. So che ci è voluto del tempo, ma so anche che la burocrazia in questo paese è lenta e farraginosa. Ma cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, grazie ai nostri amici Bros, guidati dall'instancabile Armando, questo posto è rinato in tutte le sue bellezze e meraviglie".

Ad agosto dello scorso anno le scale della Principessa Jolanda furono chiuse per motivi di sicurezza a seguito della caduta di un grosso albero. Il tronco di un platano si spaccò e crollò sulla scalinata, per fortuna senza provocare alcun ferito. Inizialmente si era pensato ad un fulmine, ulteriori accertamenti hanno chiarito che era caduto per altri motivi che potrebbero essere stati legati al vento forte per il maltempo. Dalle foto pubblicate da Restaino, si vedeva l'albero ad alto fusto spaccato in più punti e crollato al suolo. Il tronco appariva tagliato in maniera netta e la parte spaccata più scura, rispetto al resto del tronco. Il Comune ha poi svolto approfondimenti sullo stato di salute delle alberature. I disoccupati Bros sono stati impegnati in un progetto di riqualificazione della scalinata, che in questi giorni dovrebbe riaprire al pubblico.