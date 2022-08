Maltempo a Napoli, a Capodimonte crolla albero in strada: “Spaccato a metà da un fulmine” A raccontare l’episodio il consigliere locale Carlo Restaino: “Un fulmine ha distrutto questo platano secolare sulle scale della principessa Jolanda”

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla un albero in strada a Capodimonte, quartiere al centro di Napoli. Si tratta di un grosso platano che si è abbattuto sulle scale della Principessa Jolanda. Secondo gli abitanti della zona, il grosso albero potrebbe essere stato colpito da un fulmine, che l'avrebbe spaccato a metà. Per fortuna, al momento del crollo in strada non stava passando nessuno e non sono stati segnalati feriti. A raccontare l'episodio il consigliere della III Municipalità, Stella-San Carlo all'Arena, Carlo Restaino (Europa Verde), che ha pubblicato le foto sul gruppo Facebook "Abitanti di Capodimonte e non": "Una bruttissima notizia – scrive Restaino – Sono appena arrivato a Napoli, purtroppo il mal tempo e un fulmine ha distrutto questo platano secolare sulle scale della principessa Jolanda. Fortunatamente sotto non c'era nessuno, ho già chiamato i vigili del fuoco. Che disastro".

Il consigliere: "Potrebbe essere stato un fulmine"

"Sono passato per le scale della Principessa Jolanda – racconta Carlo Restaino a Fanpage.it – e ho visto l'albero spaccato a terra. Non c'era vento forte ed è possibile che sia stato colpito da un fulmine, perché la pianta stava apparentemente bene e aveva sempre resistito al maltempo in precedenza". Dalle foto pubblicate da Restaino, si vede l'albero ad alto fusto spaccato in più punti e crollato al suolo. Il tronco appare tagliato in maniera netta e la parte spaccata appare più scura, rispetto al resto del tronco. Dalle immagini, sembrerebbe che la pianta fosse abbastanza in salute. Ma serviranno ulteriori accertamenti per esserne sicuri. Già allertati i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della strada.