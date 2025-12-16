Napoli, via dei Tribunali riaperta a metà: era stata chiusa dopo il crollo di calcinacci

Via dei Tribunali riaperta / Fanpage.it

Riaperta a metà via dei Tribunali al centro storico di Napoli. La strada dei Decumani era stata chiusa nella giornata di ieri, lunedì 15 dicembre, a seguito del crollo di calcinacci all'altezza del civico 334. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco, la protezione civile e la Polizia locale di Napoli. La strada era stata interdetta al transito, con il nastro rosso. Oggi, tecnici e operai sono tornati sul posto. Dopo la messa in sicurezza, l'area transennata è stata notevolmente ridotta e recintata con dei tondini di ferro e le reti arancioni, consentendo il libero passaggio anche degli autoveicoli, come i taxi.

L'episodio era accaduto nel pomeriggio di ieri, come riportato da Fanpage.it. Via dei Tribunali è una delle strade più affollate della città in questo periodo pre-natalizio, anche per la vicinanza di via San Gregorio Armeno e via San Biagio dei Librai, dove si trovano tante botteghe artigiane dei presepi. Ai Tribunali, inoltre, ci sono anche tante pizzerie rinomate, meta di ritrovo di migliaia di turisti ogni giorno.

Il cedimento è avvenuto nei pressi del Palazzo dell'Imperatore di Costantinopoli, così chiamato perché fatto costruire da Filippo I d'Angiò, figlio di Carlo II di Napoli. Oggi il palazzo è conosciuto anche con il nome di Palazzo Cicinelli. Grazie al tempestivo intervento delle autorità, i disagi per la viabilità sono stati notevolmente ridotti. In tempo per il prossimo weekend, quando scatterà di nuovo il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno. Sarà l'ultimo weekend prima della settimana di Natale e quindi si attendono in zona folle di visitatori. La chiusura della strada avrebbe comportato sicuramente dei disagi e forse anche problemi di ordine pubblico.