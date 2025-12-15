Cadono calcinacci, chiuso un tratto di via Tribunali a Napoli

Paura questo pomeriggio in via Tribunali dei a Napoli: alcuni calcinacci sono caduti in strada, costringendo le forze dell'ordine a transennare la zona in attesa di ulteriori verifiche. Non si registrano danni a persone o cose: sul posto, visto anche l'orario pomeridiano e il giorno feriale, non c'erano le folle viste nel fine settimana. La caduta di calcinacci è avvenuta nei pressi del Palazzo dell'Imperatore di Costantinopoli, così chiamato perché fatto costruire da Filippo I d'Angiò, figlio di Carlo II di Napoli (detto Carlo lo Zoppo per un problema congenito ad una gamba, ndr), titolare (ma non effettivo) dell'impero latino di Costantinopoli nato in seguito alle crociate che distrussero l'antico impero, che nel frattempo era stato "risaldato" dal potente casato dei Paleologi. Oggi il palazzo è conosciuto anche con il nome di Palazzo Cicinelli.

Sul posto, sono giunti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto a transennare la zona in attesa dei rilievi. Nessuna particolare complicazione per i pedoni, che hanno proseguito "evitando" il tratto interessato in ambo le direzioni.