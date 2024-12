video suggerito

Regione Campania, partono i lavori per rifare Palazzo Santa Lucia Al via le ispezioni su Palazzo Santa Lucia per montare i ponteggi e avviare la ristrutturazione. Sarà chiuso parzialmente durante i lavori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Al via i lavori per rifare la sede della Regione Campania di Palazzo Santa Lucia. Sul posto, questa mattina, lunedì 30 dicembre 2024, operai e tecnici manutentori che con una auto-scala stanno ispezionando le facciate esterne, a partire dai cornicioni del tetto, a quanto apprende Fanpage.it, al fine di preparare il montaggio dei ponteggi. Il palazzo, che ospita la sede della giunta regionale presieduta dal governatore Vincenzo De Luca – mentre la sede del consiglio è al Centro Direzionale – a quanto si apprende, non è in vendita. Negli scorsi mesi era circolata anche la voce, smentita dagli uffici regionali, che potesse diventare un albergo. La Regione, piuttosto, vuole ristrutturarlo e ammodernarlo per renderlo più efficiente. Al momento sono in corso gli studi preparativi per l'installazione dei ponteggi. I lavori dovrebbero partire nel 2025.

Palazzo Santa Lucia sarà chiuso parzialmente

Durante i lavori non sarà chiuso totalmente, si apprende da fonti istituzionali, ma solo parzialmente. Sarà rifatto, infatti, a pezzi, in modo da non rallentare minimamente i lavori della macchina amministrativa. I lavori di manutenzione sono indispensabili e indifferibili. L'edificio al momento presenta diversi tratti ammalorati, nonché intonaci staccati in vari punti. Alcune zone sono già state messe in sicurezza con le reti protettive. Dissesti esterni dovuti probabilmente all'azione costante degli agenti atmosferici, particolarmente aggressivi anche a causa della vicinanza del palazzo al mare e ai venti che trasportano la salsedine marina.

Operai con autoscala: si devono montare i ponteggi

Questa mattina, una zona prospiciente l'uscita secondaria del palazzo, in via Raffaele De Cesare, è stata transennata per consentire le operazioni di ispezione degli operai manutentori. L'edificio dovrebbe essere sottoposto a lavori di ristrutturazione che si attendono ormai da anni, per riparare e ripristinare i tratti danneggiati dalle intemperie. I lavori saranno fatti a step, come detto, senza dover chiudere gli uffici.

Diversa, invece, la sorte degli uffici del consiglio regionale della Campania al Centro Direzionale che dovrebbero essere trasferiti nella nuova sede sul lato destro della Stazione Centrale di piazza Garibaldi, che sarà costruita nell'ambito del grande progetto Napoli Porta Est.