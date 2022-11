Refezione scuole a Napoli, “il menù non piace ai bimbi, lo cambieremo” parla l’assessore L’assessore all’Istruzione Maura Striano: “Da lunedì non ci saranno più ritardi o pasti cotti male. La ditta si è impegnata. Squadra di esperti per rivedere le pietanze”

A cura di Pierluigi Frattasi

I menù della refezione scolastica non piacciano ai bimbi, il Comune di Napoli pronto a cambiarli. Il tema è emerso durante l'incontro di oggi sulle mense delle scuole cittadine. Una riunione convocata d'urgenza dall'assessora all'Istruzione Maura Striano nella II Municipalità del centro storico, con la ditta che si occupa dei pasti degli studenti, dopo le proteste di alcuni genitori per i cibi cotti male o serviti in ritardo. Disagi che, assicura il Comune al termine del faccia a faccia con l'azienda La Vivenda, da lunedì non ci saranno più.

"Questi menù non piacciono, chiederemo all'Asl di cambiare"

Nel corso dell’incontro, spiega il Comune in una nota, l’Assessore Maura Striano si è inoltre soffermata sulla questione dei menù elaborati dall’Asl che, in alcuni casi, non hanno incontrato gradimento da parte dei bambini. “Ho proposto l’istituzione di un tavolo cittadino – spiega l’Assessore Striano – composto da un rappresentate dei soggetti celiaci e da uno dei diabetici, oltre a due genitori per ogni Municipalità. Insieme andremo ad elaborare dei menù condivisi da proporre ai nutrizionisti dell’Asl per incontrare maggior soddisfazione da parte dei bambini e delle famiglie”.

Da lunedì stop disagi mensa

L'assessore Striano ha incontrato oggi la ditta, le mamme e i rappresentanti della II Municipalità: "Al via la verifica del servizio di refezione scolastica e un tavolo congiunto sui menù". Un incontro per esaminare e risolvere i problemi della refezione scolastica registrati nei giorni scorsi nella seconda Municipalità.

Con questo obiettivo l’Assessore all’Istruzione, Maura Striano, ha chiamato a raccolta questa mattina, presso la scuola Annalisa Durante, la preside Stefania Colicelli, il responsabile della ditta La Vivenda Spa, Il Presidente e l’Assessore alla Scuola della II Municipalità, Roberto Marino e Valentina Bertocco, insieme alle mamme degli alunni.

Sono stati esaminati i vari disservizi lamentati nella refezione scolastica della II Municipalità – fra questi, principalmente, i ritardi nella consegna dei pasti, le porzioni insufficienti ed i livelli di cottura inadeguati – che la ditta si è impegnata a risolvere entro lunedì garantendo, a partire dalla prossima settimana, la fornitura a regime secondo i termini del contratto. Per venerdì prossimo è stato già convocato dall’Assessore un nuovo incontro al fine di valutare i cambiamenti apportati.