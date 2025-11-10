Rapinato furgone dei giornali: 3 quotidiani oggi non edicola, l’assalto in quattro

I quotidiani “Roma”; “Metropolis” e “Sannio quotidiano” oggi non sono in edicola: il furgone della consegna dei giornali è stato rapinato nella notte.

Immagine di repertorio

Un furgone utilizzato per la consegna di giornali è stato rapinato nella notte nel Casertano; ad agire, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state quattro persone, armate e incappucciate, che avrebbero bloccato il conducente e lo avrebbero costretto a scendere dal mezzo. Il veicolo è stato rinvenuto qualche ora dopo nel Nolano, grazie al segnale dell'antifurto satellitare, ma vuoto: tra i giornali spariti, che quindi oggi non sono in edicola nelle aree servite da quel mezzo, ci sono il "Roma", "Metropolis" e "Sannio quotidiano".

Sull'accaduto sono in corso indagini, la rapina è avvenuta nella zona industriale di Caserta, non lontano dalla tipografia. Poco verosimile, allo stato, che il bottino ricercato dai criminali fossero proprio i giornali; pare più probabile che il gruppo fosse alla ricerca di un veicolo, magari da utilizzare per spostamenti o trasporti, e che abbia abbandonato il mezzo una volta portato a termine il compito.

L'Ordine dei Giornalisti della Campania, definendo la vicenda "allarmante e preoccupante", ha espresso la solidarietà per i giornalisti indirettamente coinvolti nella rapina. "È necessario fare subito chiarezza ed individuare i responsabili", si legge in una nota che conclude dicendo che l'Ordine "è sempre al loro fianco".