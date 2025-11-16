Rapina nell’alimentari: criminale spara, in fuga con le mozzarelle e 30 euro

Foto di repertorio

Ha fatto irruzione nel negozio di alimentari armato di pistola, ha sparato un colpo di pistola per intimidire l'anziano commerciante e, prima di scappare, ha afferrato 30 euro e una confezione di mozzarelle. Rapina assurda, quella avvenuta a Casalnuovo, in provincia di Napoli, ai danni di un'attività del corso Umberto I. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Ad allertare le forze dell'ordine, nella serata di ieri, 15 novembre, è stato l'anziano titolare, 89 anni, che subito dopo il raid ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. Del criminale, ormai, nessuna traccia. La rapina, ha raccontato la vittima, era durata una manciata di secondi. L'uomo avrebbe agito da solo, poco prima della chiusura; un orario con tutta probabilità non scelto a caso, ma confidando sul fatto che non avrebbe trovato altri clienti nel locale.

Avrebbe quindi mostrato la pistola al commerciante e, ordinando di svuotare la cassa, avrebbe esploso il colpo a scopo intimidatorio. Bottino magro: nelle sue tasche sono finiti soltanto 30 euro. E forse ha pensato di aumentare il valore della refurtiva portandosi via anche una confezione di mozzarelle.

Dal sopralluogo è emerso che il proiettile sparato nell'attività era a salve. I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza del corso Umberto I, la strada principale del comune del Napoletano, per ricostruire la via di fuga dal criminale, che dopo la rapina si sarebbe allontanato a piedi.