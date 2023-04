Rapina a Chiaia e sparatoria a Fuorigrotta: i ladri bloccati dopo inseguimento della Polizia Locale Rapina in via Arcoleo a Chiaia. I ladri inseguiti e bloccati dai motociclisti della Polizia Locale. “Ho sentito gli spari e ho abbassato la testa”

A cura di Pierluigi Frattasi

Sparatoria a Fuorigrotta oggi pomeriggio dopo una rapina tra piazza Vittoria e via Arcoleo, nella zona di Chiaia e del Lungomare. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto, ma, secondo le prime ricostruzioni, gli agenti della Polizia Municipale del reparto motociclisti avrebbero sorpreso i rapinatori ed inseguito l'auto in fuga fino al quartiere di Fuorigrotta. Durante l'inseguimento sarebbero stati esplosi anche dei colpi di pistola in aria.

Inseguimento e sparatoria a Fuorigrotta

Le circostanze sono ancora da chiarire. Dopo la rapina, è partito un inseguimento fino a Fuorigrotta da parte dei motociclisti dei vigili urbani, che si sono messi sulle tracce dell'auto dei rapinatori. L'auto è stata alla fine bloccata in via Arlotta. Il presunto rapinatore bloccato, caricato sull'auto di pattuglia e portato al comando di via De Giaxa per gli accertamenti del caso. Non è ancora chiaro se durante l'inseguimento sia stato anche investito un vigile urbano.

La testimone a Fanpage.it: "Ho sentito gli spari e ho abbassato la testa"

Una persona presente sul posto ha raccontato a Fanpage.it: "Ero a via Nino Bixio. Erano passate da poco le 18,00. Mi sono accorta che qualcosa non andava quando è arrivata una moto con un poliziotto che stava al centro della strada. Mi ha superato la macchina bianca che era dietro di me che voleva scappare e hanno incominciato a inseguirla. Non so chi ha cominciato a sparare, ho sentito gli spari e ho abbassato la testa e mi sono fermata. Quando ho alzato il capo per vedere cosa era successo, ho visto la macchina bianca ferma, con una persona a terra e la gente attorno".