Rapina a furgone pieno di iPhone 16, rubato carico intero a Castellammare Rubato l’intero carico di iPhone, erano destinati ai negozi e ai centri commerciali della Campania. Denuncia ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Rapina ad un furgone pieno di iPhone dell'Apple a Castellammare di Stabia, tra questi sembrerebbe anche il nuovo modello 16, commercializzato da oggi in Italia. Il blitz dei rapinatori è scattato all'alba. Il camion con gli smartphone nuovi di zecca è stato assaltato dai banditi. Rubato l'intero carico. I cellulari erano destinati probabilmente ai centri commerciali e ai negozi della Campania.

La rapina, confermata da fonti qualificate a Fanpage.it, è avvenuta ieri mattina, giovedì 19 settembre 2024, nella periferia di Castellammare, in provincia di Napoli. Ancora da chiarire il numero di smartphone rubati e il valore. Presentata denuncia per rapina ai carabinieri. Non è stata fatta richiesta di intervento sul posto. Secondo le prime informazioni circolate, però, all'interno del camioncino sarebbero stati custoditi circa un migliaio di esemplari, di diversi modelli, per un valore presunto che potrebbe aggirarsi ad oltre un milione di euro. Ogni modello, infatti, vale circa mille euro e più.

I "melafonini" della azienda di Cupertino erano stati presentati ufficialmente il 9 settembre scorso e sarebbero dovuti arrivare oggi nei negozi italiani per la prima volta. La rapina è avvenuta ieri mattina, quindi alla vigilia del lancio. Secondo le prime informazioni, i malviventi si sarebbero affiancati con due auto al furgone, costringendo il conducente a fermarsi e a scendere. Quest'ultimo avrebbe poi chiamato i carabinieri di Castello di Cisterna e della stazione di Castellammare di Stabia. I banditi sono fuggiti. Non si esclude che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare e identificare i rapinatori.