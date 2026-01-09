Rapina con sequestro di persona nella villa a Posillipo: i banditi aiutati dalla domestica, bottino da 500mila euro

Immagine di repertorio

È arrivata dopo oltre un anno la svolte nelle indagini sulla rapina, con tanto di sequestro di persona, andata in scena nella villa di un imprenditore a Posillipo, quartiere collinare di Napoli, il 5 novembre del 2024. Infatti, nella mattinata di oggi, venerdì 9 gennaio, la Polizia di Stato, su richiesta dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha eseguito misure cautelare nei confronti di 5 soggetti (2 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione) ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di rapina pluriaggravata e sequestro di persona aggravata, commessi nella villa di un noto imprenditore napoletano.

I banditi rubarono orologi di lusso per 500mila euro

Il 5 novembre del 2024, due banditi, armati di pistola, fecero irruzione nella villa del noto imprenditore a Posillipo, sequestrando un addetto alla sicurezza e una domestica (in realtà ritenuta compartecipe del reato), che furono legati con delle fascette sia ai polsi che alle caviglie. Dopo aver neutralizzato le uniche due persone che si trovavano in casa in quel momenti, poi, i malviventi, si erano impossessati di numerosi orologi di lusso, del valore di circa mezzo milione di euro, per poi darsi alla fuga a bordo di veicoli risultati rubati.

La domestica legata per la messinscena

L'attività investigativa, avviata subito dopo il fatto dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e da quelli del commissariato Posillipo, coordinati dalla Procura partenopea, che si è avvalsa dell'escussione delle vittime e di alcuni testimoni, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei 5 soggetti raggiunti oggi dalle misure cautelari. Le indagini, infatti, hanno svelato che, oltre ai due banditi introdottisi nella villa, al colpo avrebbero partecipato anche altri due soggetti nel ruolo di sentinelle, nonché la domestica che era stata sequestrata, che avrebbe assunto il ruolo di "facilitatrice" della rapina.