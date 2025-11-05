napoli
Ragazzino 13enne investito all’uscita dalla scuola: è ferito, soccorso dall’ambulanza nel Salernitano

Studente di 13 anni investito all’uscita delle scuole a San Antonio di Pontecagnano Faiano.
A cura di Pierluigi Frattasi
Un ragazzino di 13 anni è stato investito all'uscita dalla scuola a San Antonio dì Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Lo studente è stato travolto da un'auto, mentre attraversava la strada ed è rimasto ferito. L'automobilista si è fermato a prestare aiuto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dei volontari della Vopi dell'Asl di Salerno, e le forze dell'ordine. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il 13enne, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe riportato un trauma alla spalla sinistra. Non sarebbe, quindi, in pericolo di vita, né ferito gravemente.

Cronaca
Incidenti stradali
Salerno
