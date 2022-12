Ragazza ubriaca entra nel bar e si spoglia, i clienti la palpano anziché aiutarla. Buonabitacolo, video sconcertante L’episodio è accaduto a Buonabitacolo, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

foto archivio

Una ragazza entra nel bar e si spoglia davanti a tutti, restando completamente nuda. La giovane è in visibile stato di confusione, forse sotto l’effetto di alcol o altro. Ma alcuni clienti, invece di aiutarla, iniziano a palparla, mentre altri filmano con i cellulari. L’episodio è accaduto a Buonabitacolo, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. La giovane è stata poi portata via da alcune persone che sono entrate nel locale.

Scatta l'indagine dei carabinieri per molestie

Sulla vicenda, come riportato da Italia 2 tv, indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Roberto Bertini, e della locale stazione. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini dei video, circolate anche in Rete e sulle chat Whatsapp e Telegram, per identificare la giovane e i suoi molestatori e chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Non è chiaro per quale motivo la ragazza fosse in stato di alterazione, come intontita, forse a causa dell’assunzione di alcol o di altre sostanze. Né come sia finita in quelle condizioni. Le indagini dovrebbero far luce anche su questi aspetti, oltre ad individuare chi invece di prestare soccorso alla giovane avrebbe approfittato del suo stato per palpeggiarla, rischiando di incorrere in gravi reati come le molestie, la violenza sessuale, ai danni di una persona apparentemente non cosciente peraltro, oltre alla diffusione delle immagini sui social.

I video delle molestie su social e chat

Nel locale, come si vede nel video circolato, c'erano numerose persone, tra le quali molti anziani, intenti a giocare a carte e a bere. Molti sono rimasti indifferenti quando è entrata la giovane e ha cominciato a denudarsi. Quando però la ragazza si è sfilata anche l'intimo, alcune persone hanno estratto i telefonini e hanno iniziato a filmare. Altri l'hanno toccata senza pudore.