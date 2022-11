Ragazza di 16 anni uccide la nonna a coltellate: arrestata Una ragazza di 16 anni ha impugnato un coltello e ha ucciso la nonne di 76 anni. I fatti sono accaduti in una casa di via Tavernelle a Capaccio Paestum, nel Salernitano.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nel Salernitano. Una ragazza di 16 anni ha impugnato un coltello e ha ucciso la nonne di 76 anni.

Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l'omicidio sia avvenuto in una casa di via Tavernelle a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Per la 76enne purtroppo non c'è stato più nulla da fare: troppo gravi le ferite. La giovane è state fermata e trasportata in ospedale per delle ferite al braccio.

Si indaga sul movente

Sono in corso approfondimenti sulla dinamica e sul movente da parte dei carabinieri della Compagnia di Agropoli. Tra le prime ipotesi, quella che la giovane abbia colpito la nonna al termine di una lite. Ma tutto deve essere ancora chiarito: la giovane davanti a investigatori e inquirenti potrebbe ricostruire l'accaduto.

Intanto militari della compagnia di Agropoli e quelli del reparto operativo del comando provinciale di Salerno, diretti dai comandanti Fabiola Garello e Luigi Aurelli, sono al lavoro per ricostruire il movente dell'omicidio.