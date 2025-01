video suggerito

Ragazza di 14 anni suicida a Caserta, i carabinieri indagano sui motivi del gesto Indagini in corso sulla morte della 14enne che è deceduta il giorno della Befana a Caserta dopo essersi lanciata da casa sua; non trova al momento riscontro l'ipotesi dei contrasti in famiglia dovuti alla sua identità sessuale.

A cura di Nico Falco

A due settimane dalla morte, proseguono le indagini sui motivi che hanno spinto al suicidio la ragazza di 14 anni che si è lanciata dalla sua abitazione, al quarto piano di un edificio a Caserta, ed è deceduta sei giorni dopo in ospedale; i carabinieri hanno appurato che la giovanissima aveva già tentato il gesto estremo in due occasioni ed era seguita dagli assistenti sociali per atti di autolesionismo, mentre non hanno trovato conferma l'ipotesi secondo cui avrebbe deciso di uccidersi per contrasti nati in famiglia per via della sua identità sessuale.

La ragazza si era lanciata dal bagno di casa sua intorno alle 8 del mattino dello scorso 31 dicembre; a lanciare l'allarme erano stati alcuni passanti, che avevano visto il corpo a terra. Era stato chiamato il 118, all'arrivo dei sanitari la 14enne era in condizioni critiche ma era ancora viva. Era stata quindi portata d'urgenza in ospedale a Caserta dove però, nonostante i tentativi disperati dei sanitari, è morta sei giorni dopo, il giorno della Befana, per le gravissime ferite riportate nella caduta.

Dalle indagini, condotte dai carabinieri di Caserta, è emerso che la dirigente della scuola media frequentata dalla ragazza aveva segnalato ai servizi sociali del Comune di Caserta che la 14enne compiva atti di autolesionismo; i militari hanno poi accertato c'erano stati già due tentativi di suicidio prima di quello del 31 dicembre. In questi giorni sono stati ascoltati familiari e adulti nella cerchia delle frequentazioni della ragazza, è possibile che vengano sentiti anche i compagni di classe. Sono in via di approfondimento le voci secondo cui la giovane si sarebbe suicidata perché vittima di omotransfobia in famiglia, rilanciate anche da Arcigay; per ora non sarebbero però emersi riscontri in tal senso.