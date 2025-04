video suggerito

Innamorato di una ragazza online che gli chiede soldi, si suicida: a processo una coppia di Nola Una coppia di fidanzati a processo per estorsione ai danni di Alessandro Ghinamo, 39 anni, poi morto suicida nel 2019. I due fidanzati, dopo aver intrattenuto una relazione online con il 39enne, gli avrebbero richiesto continuamente denaro.

A cura di Valerio Papadia

Si è innamorato di una ragazza online, che però gli chiedeva continuamente soldi. La ragazza, in realtà, non esisteva, ma era il disegno criminale di una coppia di fidanzati di Nola, nella provincia di Napoli, per estorcere denaro alla vittima: quella stessa vittima, Alessandro Ghinamo, 39enne di Cuneo, che si è poi suicidata. I fatti risalgono al 2019; ora la coppia di fidanzati – all'epoca dei fatti 26 anni lui e 22 lei – è finita a processo per estorsione.

La truffa amorosa ai danni di Alessandro Ghinamo

Dopo il suicidio di Alessandro Ghinamo, la Polizia di Stato trovò nel suo cellulare alcuni messaggi con una sedicente Francesca Di Marzio; in alcuni dei messaggi, come ha spiegato in sede di processo un ispettore, si chiedevano "somme di denaro fino a un massimo di 500 euro, da versare mensilmente, in rapporto a una ragazza di nome Angela con cui Ghinamo poteva avere qualche relazione".

Una truffa sentimentale in piena regola, accompagnata anche da minacce rivolte al 39enne, come quella di rivolgersi ai carabinieri se non avesse pagato. In un messaggio, due giorni prima del suicidio di Alessandro Ghinamo, i truffatori paventano l'arresto del 39enne.

"Mi serve un contatto falso, Ghinamo me li manda fino a marzo i soldi: devo iniziare a farlo innamorare di qualcun'altra" spiegava la ragazza al fidanzato in una delle chat tra loro, nelle quali viene menzionato anche un altro uomo sotto ricatto, un uomo di 50 anni della provincia di Verona, che ha testimoniato in aula.