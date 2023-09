Ragazza di 14 anni ferita a Napoli, trasportata al Pellegrini Una quattordicenne è stata ferita nel centro di Napoli, sarebbe successo durante una lite in famiglia. Accertamenti in corso sulla dinamica.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una ragazza di 14 anni ha raggiunto il Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli, poco prima delle 19 di oggi, 30 settembre; si sarebbe rivolta ai sanitari per chiedere aiuto dopo una lite in famiglia i cui contorni restano poco chiari. Le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato Dante, dopo un primo intervento della pattuglia di Montecalvario della Polizia di Stato.

La giovane presenterebbe delle ferite che in un primo momento erano state identificate come lesioni da coltello ma successivamente i medici hanno escluso che potessero essere state causate da una lama. I poliziotti stanno in queste ore rintracciando i genitori, entrambi di origine russa, che vivrebbero nelle vicinanze dell'ospedale, per ricostruire l'accaduto.

(aggiornato alle 20.10 del 30 settembre 2023)